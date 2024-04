Il Milan lo ‘toglie’ all’Inter: 50 milioni e contropartita

50 milioni più contropartita, così il Milan spera di poter mettere le mani su uno degli attaccanti più ricercati negli ultimi mesi

Poteva arrivare al posto di Arnautovic ed è stato timidamente preso in considerazione anche gennaio 2024, ma ora potrebbe finire al Milan, pronto secondo alcune ricostruzioni a spendere 50 milioni e a inserire una contropartita. I rossoneri stanno infatti cercando una punta e vorrebbero anticipare la concorrenza.

Si dice che ci siano già stati contatti con gli agenti di Zirkzee, il principale oggetto del desiderio di Furlani e Moncada. E si sussurra poi che il piano B sia Gimenez del Feyenoord. Entrambi hanno una valutazione importante. La differenza è che il primo sembra gradire Milano come destinazione.

Dopo aver realizzato due soli goal nella scorsa Serie A alle spalle di Marko Arnautovic, Zirkzee in questa stagione è letteralmente esploso. E secondo la Gazzetta dello Sport il ventiduenne olandese che piace tanto anche all’Inter potrebbe davvero finire in rossonero. Il Bologna, ovviamente, spera di incassare il massimo possibile. Anche sopra i 70 milioni.

La Gazzetta scrive che per Zirkzee il Milan sarebbe una destinazione apprezzata e che quindi la dirigenza rossonera è pronta ad accelerare Milan per ingaggiarlo con un’offerta che potrebbe avvicinarsi a 50 milioni, più l’inserimento del cartellino di Saelemaekers.

50 più contropartita: così il Milan cerca di prendersi Joshua Zirkzee

Ma se il Bologna chiede 70 milioni e il Milan ne vuole mettere 50 sul piatto, ciò vuol dire che Saelemaekers è valutato come contropartita 20 milioni? Suona strano… Prima di tutto perché agli emiliani non conviene da nessun punto di vista cumulare i due affari. E poi perché i rossoblù hanno un diritto di riscatto a 9 milioni per Saelemakers, e non si capisce perché lo dovrebbe valutarlo 20…

Zirkzee è un ottimo giocatore che quest’anno ha trovato un’annata splendida, dimostrando grande tecnica, visione di gioco e personalità. Il ripetersi, però, sarà difficile, e potrebbe anche soffrire il salto in una squadra più grande. Inoltre appare complicato che il Milan possa spendere 50 milioni cash per un giocatore, a meno di una cessione eccellente.

Quanto alla clausola da 40 milioni, Di Vaio ha spiegato mesi fa che vale solo per il Bayern, mentre agli altri club il Bologna può chiedere quanto vuole. Acquistato nell’estate 2022 per 8,5 milioni, Zirkzee è stato prelevato dal Bayern Monaco con un accordo che prevede l’incasso da parte del club tedesco del 50% sulla futura rivendita. Quindi 25 milioni dei 50 spesi dal Milan andrebbero al Bayern.

Leao-Zirkzee-Pulisic: il nuovo attacco del Milan

Giroud è un calciatore molto diverso da Zirkzee, ma il piano del Milan non è solo quello di ringiovanire il reparto ma anche di dar forma a un gioco differente grazie a interpreti più versatili e scattanti. Il tridente con Zirkzee affiancato da Leao e Pulisic sarebbe giovane, completo dal punto di vista tecnico e abbastanza equilibrato tatticamente.

Nessuno dei tre ha 20 goal a stagione nelle corde ma tutti e tre possono superare tranquillamente le 10 reti e poi possono garantire tanti assist. Giroud potrebbe rimanere come prima riserva, da mandare dentro per sbloccare le partite contro le squadre chiuse. Il Milan potrebbe puntare anche su questo: far capire a Zirkzee che tutto il progetto tecnico si baserà su di lui. E a spiegarglielo potrebbe essere Ibra, che per Joshua è un mito.

Ma siamo sicuri che il Bologna voglia vendere l’olandese? Quella rossoblù è la squadra che è cresciuta di più cresciute come capitale tecnico. E qualcuno uscirà di certo per poter registrare delle plusvalenze. Però i giornalisti sportivi stanno esagerando: scrivono che Thiago Motta, Calafiori e Ferguson andranno alla Juve, Beukema all’Inter e Zirkzee. E al Bologna chi rimane?