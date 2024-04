Inter, svolta araba: 8 milioni per Correa

L’attaccante argentino verso il rientro a Milano in estate, ma i nerazzurri hanno una speranza

Proprio come accaduto nelle due annate precedenti vissute in maglia nerazzurra, Joaquin Correa si sta rendendo protagonista di un’altra pessima stagione, in verità ancor più fallimentare rispetto a quelle trascorse al cospetto dell’Inter.

Appena 10 i gettoni raccolti in campionato dal classe ’94, ancora a secco in questa regular season e capace di raccogliere soli 19′ in quest’inizio del 2024 (anche per via del grave infortunio che l’ha tenuto ai box sino a qualche mese fa). Numeri, questi, che sostanzialmente condannano l’attaccante argentino (che non ha mai trovato la titolarità con alcun allenatore rimasto in quest’annata alla guida tecnica dell’Olympique Marisglia) al rientro a Milano in estate.

La formazione francese si trova, infatti, quest’oggi a -10 dal Monaco, attualmente fermo al terzo posto della classifica di Ligue 1, posizione in grado di garantire l’accesso diretto alla prossima edizione di Champions League oltre al riscatto obbligatorio dell’ex Lazio. Negli accordi presi soltanto qualche mese fa dall’Inter e la squadra attualmente guidata da Gasset è prevista inoltre un’opzione che consente agli azzurri di Francia di esercitare l’opzione per il diritto di riscatto dell’attaccante 29enne, che naturalmente non verrà esercitata proprio per via dei pietosi numeri di cui si è sinora reso protagonista il ‘Tucu’.

Correa verso il rientro a Milano: la speranza nutrita dall’Inter è riuscire a cedere l’argentino in Arabia

Le strade di Joaquin Correa e quella dell’Inter si incroceranno da punto e accapo nel corso della prossima estate. Complice, però, l’accordo in scadenza nel 2025 e le scarsissime garanzie offerte nelle precedenti due annate trascorse dall’argentino a Milano, il club meneghino punterà a cedere nuovamente il classe ’94, questa volta in via definitiva.

Il contratto dell’ex Lazio, a bilancio, pesa infatti circa 8,5 milioni di euro, ragion per cui i nerazzurri vorrebbero arrivare a intascare quella somma di denaro in estate giusto per evitare altre spiacevoli minusvalenze, con Correa che ricordiamo essere stato acquistato dall’Inter per la modica cifra di 32,5 milioni di euro, spesi malissimo in questo caso.

Quale, a questo punto, la speranza nutrita dal club di ‘Viale della Liberazione’?. Quella che, come già accaduto soltanto qualche mese fa, diverse società arabe tornino ad affacciarsi alla finestra dell’Inter per domandare nuove informazioni su Correa, attaccante che ha zero appetibilità in Serie A e nel frattempo monitorato proprio da alcuni club militanti quest’oggi nel campionato di Saudi Pro League.