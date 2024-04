Batosta a Lille: Correa, ora è davvero (quasi) impossibile

L’attaccante argentino, ora in forza all’Olympique Marsiglia tramite la via del prestito, verso il rientro ad Appiano in estate. Inter ora aggrappata a una sola speranza

Le strade di Joaquin Correa e quella dell’Inter si sono separate, quantomeno temporaneamente, nel corso della passata estate, momento in cui i nerazzurri hanno ceduto l’attaccante argentino a titolo temporaneo alla formazione francese, riuscita a mettere le mani sul classe ’94 grazie a un’operazione in prestito con obbligo condizionato fissato a 10 milioni di euro.

L’opzione per far scattare il riscatto automatico dell’ex Lazio prevede la qualificazione in Champions da parte della squadra ora guidata dal tecnico Gasset. Un’operazione, questa, complicatasi sempre più in queste ultime settimane a causa del deludente periodo di forma che stanno attraversando gli azzurri di Francia, dovuti arrendersi nella serata di ieri in mura esterne contro il Lille per 3-1.

La sconfitta rimediata nell’anticipo di Ligue 1 ha infatti complicato ulteriormente la corsa Champions dell’Olympique Marsiglia, ora a -10 dal terzo posto, posizione in grado di garantire l’accesso diretto in Europa e ora occupata proprio dagli uomini di Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma.

A questo punto resta una sola possibilità per l’Inter, quella che Aubameyang e compagni vincano l’Europa League, scenario che in quel caso permetterebbe a questi ultimi di accedere alla massima competizione europea e in grado di far scattare a quel punto il riscatto automatico del ‘Tucu’, subentrato nella serata di ieri a 7′ dalla fine. Alquanto complicato, però, vedere questo Marsiglia finire per imporsi su squadre del calibro di Liverpool, Bayer Leverkusen e altre grandi del nostro calcio come Milan, Roma e Atalanta. Ragion per cui si avvicina sempre più l’ora del rientro di Correa a Milano.

Correa verso il rientro all’Inter: i nerazzurri puntano a cederlo in via definitiva

Joaquin Correa, venuto a costare all’Inter la modica cifra di 32 milioni di euro, rappresenta un vero e proprio peso per i nerazzurri, con questi ultimi costretti a dover liberarsi in estate in via definitiva del classe ’94 proprio per via dell’accordo in scadenza a giugno 2025.

Appena 26 i minuti totalizzati in quest’inizio del 2024 dall’ex Lazio, il cui peso a bilancio è pari a circa 8,5 milioni di euro. 11, in totale, i gettoni raccolti in campionato dal ‘Tucu’, che non ha mai trovato la titolarità con alcun allenatore rimasto in quest’annata alla guida tecnica dell’Olympique Marisglia. Zero, per il resto, i gol e gli assist messi a referto in stagione dall’attaccante 29enne, destinato a rientrare a Milano in estate. Quale, a questo punto, la speranza nutrita dai nerazzurri? Quella che a farsi avanti per Correa possa essere qualche club militante quest’oggi nel campionato di Saudi Pro League.