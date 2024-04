Scout Inter allo stadio: colpo a sorpresa in Serie B

Seguito da tre club di Serie A fra cui l’Inter nell’ultimo match contro la Ternana, rapidissima ascesa per il baby difensore Leoni della Sampdoria nella serie cadetta

Il finale di stagione vede l’Inter protagonista dell’ultima cavalcata verso la vittoria del tanto atteso Scudetto, il ventesimo della longeva vita di un club sempre più proiettato verso il calcio europeo fra qualità di gioco, spettacolo ed emozioni indescrivibili.

Quando il giorno sarà giunto, poi, la dirigenza potrà dire di aver compiuto egregiamente il proprio lavoro sul campo ma non avrà poi tanto tempo per potersi adagiare sugli allori perché come ogni anno ci sarà da programmare quanto seguirà. Alcuni colpi di mercato sono già stati messi in cantiere nei mesi passati e cresce l’attesa di accogliere in squadra due pezzi grossi come Medhi Taremi e Piotr Zielinski al fianco di un potenziale nuovo difensore centrale che possa raccogliere l’eredità di un traballante Francesco Acerbi.

Nel momento in cui Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non dovessero pendere verso un’opzione dispendiosa si potrebbe procedere al solito approccio a parametro zero, come sarebbe dovuto accadere per Tiago Djalò prima che questi firmasse per la Juventus a gennaio. Oppure, in alternativa, procedere per l’acquisizione delle prestazioni di giovani calciatori da poter gradualmente inserire in squadra o tutt’al più lasciar partire in prestito altrove per permettere loro di fare gavetta.

Leoni sotto osservazione multipla e c’è l’Inter, la Samp ha il diritto di riscatto

Nell’ultimo periodo le attenzioni del club sono cadute sul profilo del giovanissimo difensore classe 2006 Giovanni Leoni, attualmente sotto contratto con il Padova e in prestito alla Sampdoria in Serie B.

Quest’ultimo ha davvero superato le aspettative pur provenendo da una società di terza serie con la cui maglia ha potuto esordire senza però macinare grandissimi risultati personali e ad oggi, stando a quanto riportato da ‘tuttomercatoweb’ ha dato una fortissima accelerata. Tanto che lo stesso Andrea Pirlo si è congratulato con lui e tutto lascerebbe trasparire alla possibilità di attuare il diritto di riscatto da parte dei blucerchiati. Ma non senza qualche ostacolo.

Su Leoni ci sarebbe infatti l’Inter, così come il Bologna e il Sassuolo: osservatori sarebbero stati adocchiati in occasione dell’ultimo incontro del campionato cadetto giocato dalla Sampdoria contro la Ternana. Da capire in che misura le parti coinvolte potrebbero essere realmente interessate ad un affare al termine della stagione oppure in ottica futura, lasciando al club genovese il proprio diritto d’esercizio con lungimirante attesa. A contorno del periodo di osservazione, i funzionari dell’Inter sono oltretutto interessati a valutare le chance di reintegro del portiere Stankovic attualmente in prestito alle dipendenze di Pirlo.