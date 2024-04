Un talento straordinario: l’Inter ha in mano il ‘nuovo Pirlo’

I nerazzurri, ad un passo dalla seconda stella, hanno già in casa l’erede di Calhanoglu. Indizio: non si tratta di Asllani

L’Inter si avvicina sempre più alla conquista del suo 20esimo Scudetto. Un traguardo, questo, che manca esattamente dalla stagione 2020-21, quando alla guida tecnica dei nerazzurri vi era ancora Antonio Conte.

Non solo. Proprio come la formazione di Simone Inzaghi, anche un’altra selezione appartenente al club di ‘Viale della Liberazione’ è ad un passo dal proclamarsi Campione d’Italia. Stiamo parlando dell’Inter U16, compagine in cui figura anche un certo Marco Virtuani, già in grado di vincere due campionati con l’U14 e l’U15 della società attualmente presieduta da Steven Zhang.

Del giovane centrocampista 16enne, originario di Lodi, si parla un gran bene non soltanto dalle parti di Appiano, ma anche nei dintorni appartenenti ad altre grandi realtà sportive italiane, a tal punto che il giovane classe ’08 è già stato etichettato come ‘il nuovo Pirlo’.

Chi è Marco Virtuani, il giovane centrocampista dell’Inter paragonato ad Andrea Pirlo

A differenza di quanto accaduto nelle passate stagioni, in cui il ragazzo ha sì conquistato due Scudetti ma in vesti di seconda linea, Marco Virtuani sta riuscendo nell’intento di mettersi in mostra come uno dei migliori elementi presenti nell’Inter U16, a caccia del titolo di Campione d’Italia.

Trattasi infatti di un giovane centrocampista classe ’08, nello specifico di un mediano sicuro, affidabile e in grado di lanciare a rete i propri compagni di squadra con lanci che di certo non si vedono tutti i giorni, a maggior ragione a quell’età.

“Calciatore che fa della tecnica il suo innegabile punto di forza, ha una visione di gioco che scomoda paragoni decisamente importanti” – ne parla così ‘La Giovane Italia’ (principale riferimento media & scout volto alla valorizzazione dei calciatori Under di nazionalità italiana) del 16enne originario di Lodi, già paragonato da questi ultimi ad Andrea Pirlo “per la folta chioma o per il destro fatato con il quale disegna traiettorie insidiosissime soprattutto nei calci piazzati”.

“Lesto recupera-palloni e decisivo play di guardia alla consueta linea a quattro, è uno di quei calciatori che, indipendentemente dalla posizione del campo ricoperta, può risolvere la partita da un momento all’altro”. Questa, sostanzialmente, l’analisi fatta dalla medesima fonte su Marco Virtuani, calcoatore già finito sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter U17 e, verosimilmente, destinato a diventare uno dei pezzi più pregiati all’interno della sede di ‘Viale della Liberazione’.