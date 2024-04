Dall’Inter alla Juve, Kostic come contropartita

Il laterale serbo, non in un periodo di forma esaltante, potrebbe finire per dire addio a fine stagione diventando così merce di scambio in estate. Svelato il possibile scenario di mercato

Filip Kostic, tornato titolare nell’ultimo match disputato in Coppa Italia dai bianconeri contro la Lazio in occasione dello scorso martedì, non è diventato altro che una seconda linea in casa Juve. Spesso e volentieri, infatti, il tecnico Massimiliano Allegri gli ha preferito il giovane Iling-Junior in quella posizione strategica di campo, proprio come capitato nelle scorse uscite contro Napoli e Atalanta.

Appena 4, in totale, gli assist messi a registro dal classe ’92, che non è ancora riuscito a trovare la via del gol in questa stagione. Già nella passata estate, le strade della Juventus e quella dell’ex Eintracht Francoforte sono state letteralmente ad un passo dal separarsi, col laterale 31enne rimasto alla fine dalle parti della Continassa. Diverso potrebbe essere, però, nella prossima finestra di calciomercato, con Kostic che questa volta potrebbe finire per separarsi per davvero dai bianconeri nonostante l’accordo valido sino a giugno 2026. E chissà che proprio il laterale serbo non possa finire per diventare merce di scambio a beneficio della ‘Vecchia Signora’, desiderosa di mettere le mani su Teun Koopmeiners in vista della prossima stagione.

40 milioni più Kostic: la Juve può provarci così per Koopmeiners, Inter fuori dalla corsa per l’olandese

La Juventus sogna di poter accogliere Teun Koopmeiners alla propria corte nella prossima estate, col classe ’98 valutato nel frattempo sui 50-60 milioni di euro dall’Atalanta, cifra che mette fuori dai giochi l’Inter (club a cui era stato accostato l’olandese negli scorsi mesi) e più che considerevole anche per una società del calibro della ‘Vecchia Signora’.