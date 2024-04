Udinese-Inter 1-2, pagelle e tabellino: Dumfries svogliato, Frattesi fa godere

Voti, top e flop della gara valevole per il posticipo della trentunesima giornata di Serie A

Si gioca praticamente a una porta sola per tutto il primo tempo, con l’Inter che non riesce però a concretizzare. Poi, al 40′, l’Udinese trova il vantaggio: la rete parte proprio dai piedi dell’avvelenatissimo Samardzic, con deviazione di Carlos Augusto.

Piccinini decreta un penalty per l’Inter al 54′: il portiere dell’Udinese travolge Thuram. Parte Calhanoglu che non sbaglia. Al 65′ c’è una chiusura fenomenale di Mkhitaryan che vale come un goal. La squadra di Inzaghi sbaglia tanto e va in confusione. Al 94′, Frattesi trova la zampata vincente dopo un palo di Lautaro.

SOMMER 5 – Stasera lo svizzero ha sulla coscienza la dormita in occasione della rete dell’Udinese: il suo sguardo impotente e sorpreso ha ricordato quello del peggior Handanovic.

PAVARD – 6

ACERBI – 5,5

CARLOS AUGUSTO – 6

BARELLA – 6

MKHITARYAN 6,5 – 67′ – FRATTESI 7 – Entra con la voglia di spaccare la partita e sbaglia troppo, poi alla fine, quando nessuno ci credeva più, fa godere gli interisti

DIMARCO 6,5 – 80′, Buchanan 6,5

THURAM – 5,5 Giocate alla Correa e poi alla Lukaku. Non è serata – 80′ – ARNAUTOVIC – sv

LAUTARO – 5,5

TOP CALHANOGLU 7 – Il più positivo del centrocampo e il più propositivo in generale. Ci prova due volte da fuori nel primo tempo. Dal dischetto è un sultano spietato e invincibile. – 73′ – SANCHEZ – 6

FLOP DUMFRIES 5 – Sembra stia giocando un’amichevole. Al di là degli errori tecnici appare anche poco partecipe al destino della squadra, quasi non gli toccasse: corre a intermittenza e si addormenta quando dovrebbe aggredire. Il goal assurdo incassato dall’Inter è per buoni trequarti colpa sua. – 67′ – DARMIAN – 6

TABELLINO

UDINESE-INTER 1-2

40′, Samardzic; 55′, Calhanoglu (R); 94′, Frattesi

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 7; Kristensen 6,5, Bijol 6, Perez 5,5; Ehizibue 6 (62′, Ferreira 5,5), Zarraga 6 (70′, Payero), Walace 5,5, Samardzic 6,5 (62′, Lovric 6, 83′, Ebosele); Kamara 6 (70′, Zemura); Pereyra 6; Thauvin 5,5. All.: Cioffi 6

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries (67′, Darmian), Barella, Calhanoglu (73′, Sanchez), Mkhitaryan (67′, Frattesi), Dimarco (80′, Buchanan); Thuram (80′, Arnautovic), Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Piccinini di Forlì

AMMONITI: 78′, Pereira, 91′, Pavard; 92′, Lautaro