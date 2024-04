Soldi e scambio, così la Juve ‘rovina’ la festa all’Inter

I bianconeri provano a mettere la freccia sui nerazzurri sul mercato, tutto questo dopo il 20esimo Scudetto ottenuto dalla formazione attualmente guidata da Simone Inzaghi

L’Inter è riuscita a conquistare il suo 20esimo Scudetto in maniera aritmetica nella serata di lunedì. A risultare decisive le reti realizzate da Acerbi e Thuram, coi nerazzurri riusciti così a imporsi per 1-2 sul Milan. Un traguardo, questo, diventato realtà grazie al grande lavoro svolto sul campo da Lautaro e compagni, ma anche da Marotta e la restante parte della dirigenza meneghina, sempre presente lì da dietro le quinte.

I nerazzurri hanno così dimostrato di essere la miglior squadra presente in Italia al giorno d’oggi, per programmazione e tanto altro ancora. Non per nulla, la formazione vicecampione d’Europa in carica ha già prenotato due importanti colpi in vista della prossima stagione, quelli di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, attesi entrambi a Milano a parametro zero in estate. La volontà dell’Inter è, però, quella di accogliere alla propria corte anche una seconda punta. Quello di Albert Gudmundsson, in tal senso, il principale nome finito sul taccuino di Piero Ausilio per l’attacco, profilo su cui ha posto massima attenzione anche la Juventus, società che ha già messo su un piano per provare ad anticipare il club di Viale della Liberazione per il classe ’97.

Capitolo Gudmundsson, la Juve prova a chiudere con l’inserimento di uno tra Barrenechea, Miretti e Djalo nella trattativa

Giungono nuove conferme riguardo il forte interesse riposto dalla Juventus nei confronti di Albert Gudmundsson, club che vuole provare a chiudere per il forte attaccante islandese inserendo nella trattativa uno tra Enzo Barrenechea, Fabio Miretti e Tiago Djalo, con quest’ultimo che finirebbe in Liguria con la formula del prestito.

A confermare la notizia lanciata in anteprima da ‘Calciomercato.it‘ negli scorsi giorni è stato direttamente ‘Il Corriere della Sera’, fonte che riferisce di come i bianconeri vogliano per l’appunto provare a prendere sul tempo i nerazzurri sul mercato. L’Inter, di fatto, la società che ha indirizzato per prima le proprie antenne verso la seconda punta di attuale proprietà del ‘Grifone’, valutata sui 30-35 milioni di euro e con all’attivo 15 gol e 4 assist in stagione.