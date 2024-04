Da Pimco ai sauditi, svolta Inter: “Due diligence sui conti”

Il rifinanziamento di Pimco farebbe solo da ‘ponte’ al passaggio di consegne. Ecco le ultime indiscrezioni sul futuro societario del club nerazzurro

A Milano manca ormai da quasi un anno, ma in questi ultimi giorni lo abbiamo visto prima al Gp di Shanghai e poi, ieri, nella diretta Instagram di Calhanoglu. Ma senza ombra di dubbio, questo è il momento decisivo di Steven Zhang. Dentro o fuori dall’Inter? Oggi più dentro, stando alle notizie dello scorso weekend – che hanno avuto conferme importanti dalla società – di un accordo imminente se non già concluso con il fondo americano Pimco per un nuovo rifinanziamento.

Un rifinanziamento di circa 400 milioni di euro, e di durata triennale, che permetterebbe al presidente nerazzurro di liquidare Oaktree, che entro il 20 maggio deve avere indietro i soldi prestati alla fine della primavera del 2021. Parliamo di 275 milioni di euro, che con gli interessi del 12% sono saliti a circa 375 milioni.

In pratica nel 2027 Zhang dovrà restituire qualcosa come 500 milioni di euro, ecco perché continuano a circolare indiscrezioni su una cessione del club a stretto giro di posta, con il rifinanziamento di Pimco che farebbe solo da ‘ponte’ al passaggio di consegne.

Gli ultimi rumors in tal senso sono quelli de ‘Il Sole 24 Ore’: “Circola ormai da qualche giorno, in modo insistente, l’indiscrezione che un consorzio saudita avrebbe avviato una due diligence sui conti dell’Inter, chiedendo documentazione apposita al club. Contattati, ambienti vicini alla società nerazzurra non commentano sul tema, ma questa volta pare più che una semplice suggestione”.

Zhang vuole tenersi l’Inter

A proposito dell’intesa con Pimco, a cui mancherebbero solo le firme, la medesima fonte aggiunge che “Altre fonti fanno notare che mai un gruppo come Pimco si sarebbe fatto coinvolgere in un’operazione di rifinanziamento, senza avere alle spalle qualcuno di concreto“.

La volontà di Zhang appare comunque chiara: tenersi l’Inter e restare al comando del club. In che modo lo vedremo molto presto visto che al 20 maggio manca meno di un mese. “Voglio ringraziare i miei dirigenti, tutte le donne e gli uomini del club, senza di loro questo successo non si sarebbe mai potuto realizzare – il suo messaggio dopo la conquista del derby e dello Scudetto numero 20 – Il mio più grande ringraziamento va ai nostri guerrieri che lottano sul campo. Al nostro grande mister, Simone Inzaghi, e tutto il suo staff: grazie Simone. Come ho già detto molte volte, sei un dono per me durante la mia presidenza. Sei un tecnico, una persona eccezionale, che ha plasmato la nostra Squadra con una mentalità vincente”.