“Pronto il blitz per Zirkzee”: ma con quali soldi?

L’olandese del Bologna piace a tutti, Inter compresa, ma i nerazzurri non hanno ad oggi le possibilità economiche per strapparlo al Bologna. Ecco l’obiettivo di Marotta e Ausilio

La seconda stella rischia di dare alla testa. Qualche segnale in tal senso ce lo dà stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, la quale in prima pagina scrive che l’Inter ha “pronto un blitz per arrivare a Zirkzee“.

Nel giornale si scrive che ai nerazzurri “piace l’olandese”, ma che “costa troppo”. In pratica la scoperta dell’acqua calda. Poi, però, che “Il piano è pronto”. Cioè “Marotta potrebbe poter sfruttare, ad esempio, il ricavo bello sostanzioso per il prossimo Mondiale per Club”. E il ‘tesoretto’, solo teorico al momento, derivante dalle “tante possibili uscite di giocatori controllati: Valentin Carboni, il portiere Stankovic, Esposito, Oristanio, Agoume, Satriano. Infine c’è la ‘carta’ Fabbian, per il quale l’Inter vanta un’opzione di riacquisto fissata a circa 12 milioni ed esercitabile solo dal 2025.

Tutto bello, poi però ci si sveglia tutti sudati… La realtà è che oggi l’Inter non può pensare nemmeno lontanamente di poter prendere Zirkzee. A meno che Marotta e Ausilio non abbiano già in mano una grande offerta per Thuram, perché allo stato attuale le possibilità di spesa sono pari a zero. Senza cessioni, o una cessione importante come accaduto l’estate scorsa con Onana, l’Inter non potrà fare mercato in entrata. Le priorità sono un difensore e, soprattutto, un attaccante: Zirzkee è stimatissimo – come normale che sia – ma anche costosissimo. Probabilmente inarrivabile non solo per l’Inter, visto che il Bologna punta a una maxi cessione.

La richiesta è sui 60/70 milioni di euro, con Sartori poco se non per nulla incline ad accettare contropartite. Senza contare le eventuali onerose commissioni, l’olandese è nella cerchia di un certo Kia Joorabchian, e la concorrenza di Juve, Milan, ma in particolare di un paio di big inglesi.

Inter, obiettivo seconda punta: Gudmundsson non è l’unico nome sulla lista

Decisamente più semplice arrivare a Gudmundsson, ma anche il Genoa non appare così propenso al coinvolgimento nell’affare di una o due contropartite tecniche. Sull’islandese, valutato sui 35 milioni di euro, ci sono società di Premier, in particolare il Tottenham dove continua ad avere una certa influenza Paratici nonostante l’inibizione. A gennaio i liguri hanno ceduto proprio agli ‘Spurs’ l’altro gioiello della casa, vale a dire il difensore rumeno Dragusin.

Per caratteristiche, età e conoscenza della Serie A, Gudmundsson gode di grande stima in viale della Liberazione, pur non essendo l’unico nome sulla lista. L’obiettivo dei dirigenti, come anticipato da Interlive.it lo scorso 20 febbraio, è proprio una seconda punta, nella fattispecie – al di là di Taremi, già preso a zero – una alternativa al duo Lautaro-Thuram molto più credibile di Arnautovic, che l’Inter proverà a piazzare altrove nella finestra estiva.