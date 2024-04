Inzaghi in Premier, ora cambia tutto: accordo triennale

Voci nulle sulle chance di approdo del tecnico piacentino in Premier League, il Liverpool starebbe valutando Amorim come erede di Klopp dopo le fatiche allo Sporting CP

Altri tre punti essenziali contro l’Udinese ottenuti allo scadere ed un ulteriore tassello utile a fare dell’Inter, almeno sulla carta, la nuova vincente del campionato di Serie A. Mancano ancora una paio di partite al calcolo matematico che potrebbe assegnare agli uomini di Simone Inzaghi il titolo di campioni ma al di là dell’importanza data dai numeri, il tecnico piacentino le vuol vincere davvero tutte fino all’ultimo.

A tal punto da mettere un chiaro segnalino di diamante sul personalissimo record di più di due punti conquistati a partita da quando siede sulla panchina dell’Inter, oltre ai già tanti altri che detiene con grande orgoglio e riconoscenza verso i propri calciatori.

L’insediamento dell’ex Lazio sulla panchina nerazzurra dopo l’addio forzato di Antonio Conte e qualche stravolgimento societario ha gettato le basi per un rilancio complessivo del brand nerazzurro anche in Europa e i risultati stanno emergendo con grande impeto. Non a caso dalla dirigenza è giunta voce della volontà di trattenere ancora Inzaghi sulla panchina nonostante il flop in Coppa Italia e l’amara eliminazione dalla Champions: lo Scudetto è sempre stata la priorità, un successo sulle cui tracce poter continuare a camminare insieme.

Niente Premier per Inzaghi, il Liverpool ha scelto l’erede di Klopp

Di quest’idea non possono fare molto tutte le altre pretendenti alle prestazioni e alle conoscenze tattiche dell’allenatore, soprattutto nel calcio inglese e sempre più internazionale di Premier League.

Negli ultimi tempi si era parlato, nello specifico, di un accostamento di Inzaghi alla vacante panchina del Liverpool lasciata in eredità al suo successore da Jurgen Klopp, vero pezzo di storia del club delle midlands. Per quanto il piacentino piacesse, nell’ambiente si respirava già aria di rigetto da parte dell’Inter. E stando alle recenti rivelazioni di ‘Sky Sport’, i ‘Reds’ avrebbero preso una decisione sul futuro del proprio progetto tecnico dopo l’assenza del tedesco per mettere le mani avanti in anticipo.

Si tratta di Ruben Amorim, ormai prossimo alla vittoria del campionato con lo Sporting CP di Lisbona in Portogallo. Fra le parti ci sarebbe già un accordo informale raggiunto in precedenza sulla base di alcune promesse che potrebbero trovare concretizzazione nelle prossime settimane, portando a casa un triennale cospicuo e la soddisfazione di aver comunque lasciato dietro di sé un ritrovato sentimento di gioia nei tifosi portoghesi a strisce biancoverdi.