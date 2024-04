Nuovo colpo a zero Inter, l’agente esce allo scoperto

Marotta e Ausilio a caccia del terzo affare a titolo gratuito. C’è un nuovo indizio: a far sognare i tifosi interisti, questa volta, il rappresentante del calciatore

L’Inter ha già prenotato due importanti colpi di mercato a parametro zero in vista della prossima stagione. I nomi sono quelli di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, prossimi a dire addio in estate a Porto e Napoli a causa degli accordi in scadenza in data 30 giugno.

L’attaccante iraniano si unirà ai nerazzurri a mezzo di un biennale con opzione da 3 milioni di euro netti a stagione. Stesso e identico tipo di discorso anche per l’ex Empoli, prossimo ad approdare alla corte di Simone Inzaghi grazie a un triennale – anche in questo caso con opzione – sui 5-5,5 milioni di euro all’anno, diventando a quel punto uno dei più pagati dell’intera rosa.

Non solo, un altro profilo che ha catturato l’attenzione di Marotta e Ausilio è quello di Mario Hermoso, sempre più vicino all’addio dall’Atletico Madrid, complice naturalmente l’accordo che lo lega per soli altri due mesi ai ‘Colchoneros’.

Il classe ’95, che tanto piace all’Inter, è un nome finito anche sui taccuini di Juventus, Barcellona e altre big di Premier. La volontà del club meneghino, a questo punto, è quella di provare a chiudere per l’ex Espanyol così da poter garantire al tecnico piacentino un ulteriore rinforzo di spessore in difesa, reparto in cui quest’oggi figurano pedine in forte età avanzata (vedi Acerbi e de Vrij).

Resta soltanto da capire se il club meneghino riuscirà per davvero a portare a termine l’avanzata per l’attuale numero 22 della formazione guidata da Diego Simeone. Nel frattempo, a esprimersi sull’argomento, ci ha pensato proprio il rappresentante dell’esperto difensore 28enne.

Agente Hermoso: “Serie A possibilità concreta per Mario. Inter? Grandissimo club”

Inaki Espizua, agente che cura gli interessi di Mario Hermoso, una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘CN24 TV’ ha avuto tempo e modo di tornare a parlare a proposito della situazione del proprio assistito, diventato nelle ultime settimane oggetto di desiderio dell’Inter e non solo. Queste, in tal senso, le sue dichiarazioni:

“In questo momento siamo lontani dal trovare un accordo per il rinnovo con l’Atletico Madrid. Mario è un calciatore che è cresciuto tanto in questi ultimi cinque anni trascorsi in Spagna e che ha il desiderio di giocare in un campionato importante. Mi ha già fatto sapere di non voler scartare alcuna opzione, valuteremo quindi qualsiasi tipo di progetto. La Serie A può essere sicuramente una possibilità. L’Inter? È un grandissimo club. Sono usciti dalla Champions soltanto perché non hanno ‘ammazzato’ la gara di andata. Per il resto si sa, non è mai facile giocare contro l’Atletico”.