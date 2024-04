“Commissione sproporzionata”: De Vrij vince in tribunale

L’olandese è sbarcato all’Inter nell’estate 2018, a parametro zero. In sei stagioni, il classe ’91 ha disputato 232 partite mettendo a segno 10 gol. Lo Scudetto in arrivo il settimo titolo

De Vrij dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per il match di domenica sera contro il Cagliari. Intanto l’olandese può festeggiare la vittoria al Tribunale di Amsterdam, il quale ha respinto il ricorso presentato dalla SEG contro la sentenza del 2022 che l’ha condannata al pagamento di un risarcimento di di 4,75 milioni di euro.

L’Appello ha avuto esito negativo e ha aumentato a oltre 5 milioni di euro la cifra del risarcimento che dovrà essere corrisposto al difensore nerazzurro. De Vrij ha celebrato sulla sua pagina Instagram il successo contro la sua vecchia agenzia:

“Sono molto felice che, per la seconda volta, il tribunale olandese abbia confermato che avevo ragione nella mia causa contro SEG e abbia addirittura aumentato la sanzione per SEG – il comunicato di De Vrij congiunto a quello dei suoi legali – La corte ha deciso che: 1. La SEG ha effettivamente agito come mio rappresentante nelle trattative contrattuali con l’Inter. 2. SEG non mi ha informato della loro commissione sproporzionata. 3. ⁠Dovrei essere risarcito per l’importante perdita finanziaria che SEG mi ha causato. Penso che la trasparenza sia molto importante e spero che questo caso aiuti altri calciatori ad avere un maggiore controllo sulla propria carriera”.

De Vrij è sbarcato all’Inter nell’estate 2018, a parametro zero. In sei stagioni, il classe ’91 ha disputato 232 partite mettendo a segno 10 gol. 29 le presenze nell’annata in corso, positiva sul piano delle prestazioni, per un totale di 1.891′.

Un anno fa ragiovanava sull’addio all’Inter, del resto era in scadenza a giugno con il club non era cominciata alcuna trattativa. Le proposte giuntegli da Stati Uniti, Spagna e Arabia non lo convinsero, così alla fine optò per la permanenza in nerazzurro rinnovando il contratto fino al 2025. A meno di sorprese, non impossibili nel calciomercato, resterà almeno un altro anno a Milano e all’Inter con la quale ha vinto 6 titoli. 7 con lo Scudetto, il secondo per lui, in arrivo.