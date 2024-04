“Contratto pronto” per Hermoso: cosa fa trapelare l’Inter

Novità importanti in arrivo sul possibile futuro del difensore spagnolo, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e ora sempre più vicino dal dare il proprio addio a zero agli stessi ‘Colchoneros’

È quello di Mario Hermoso uno dei principali nomi finiti sul taccuino di Marotta e Ausilio in vista della prossima stagione. La dirigenza meneghina avrebbe, infatti, preso a cuore la situazione del classe ’95, legato alla formazione di Diego Simeone a mezzo di un accordo che scadrà tra soli due mesi.

Juventus, Barcellona e non solo. Oltre all’Inter, per l’appunto, anche alcuni club militanti quest’oggi nel campionato di Premier League hanno incominciato a pensare in maniera concreta all’ex Espanyol, con all’attivo 36 presenze in questa prima parte e mezzo di stagione, impreziosite da 2 gol e 1 assist.

Già nella giornata di ieri, il rappresentante del ragazzo – nonché Inaki Espizua – è finito per sbilanciarsi sul futuro del proprio assistito, affermando: “In questo momento siamo lontani dal trovare un accordo per il rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid. La Serie A può essere sicuramente una possibilità. L’Inter? È un grandissimo club”. Dichiarazioni, queste, con cui l’agente di nazionalità spagnola ha sostanzialmente strizzato l’occhio verso i nerazzurri.

Difficile dire, al momento, quale tipo di progetto tecnico finirà per sposare l’esperto difensore 28enne, ma nel frattempo ecco che, facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato (provenienti in questo caso dalla Spagna), sembrerebbe essere proprio l’Inter il club in pole nella corsa per Mario Hermoso.

Dalla Spagna – “Pronto un quadriennale per Hermoso”: ma l’Inter non sembra intenzionata a chiudere

Secondo quanto riportato da ‘AS’, quotidiano madrileno da sempre vicino alla formazione di Diego Simeone, è quello di Mario Hermoso il primo nome per la difesa per cui l’Inter è pronta a chiudere, tant’è che i nerazzurri sembrerebbero già pronti ad avanzare la prima proposta ufficiale.

Un quadriennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione, con annessi bonus tra l’altro. Questa l’offerta con cui il club meneghino vorrebbe provare ad acquisire i diritti sulle prestazioni sportive del classe ’95, ora lontanissimo dal siglare il proprio prolungamento di contratto con l’Atletico Madrid. Nel frattempo, dall’Inter continuano, però, a trapelare smentite su Hermoso. Tradotto: i nerazzurri non sembrano intenzionati a chiudere per l’ex Espanyol, in grado di agire sia in posizione di difensore centrale che di terzino di sinistra. Da capire, ora, se la formazione vicecampione d’Europa in carica proverà quindi ad affondare per davvero il colpo per l’attuale numero 22 dei ‘Colchoneros’.