“Plusvalenza clamorosa”: addio Thuram, a Milano l’agente dell’erede

L’attaccante francese potrebbe finire per lasciare l’Inter dopo un solo anno, Ausilio ha già in mente il nome del potenziale successore dell’ex Borussia M’Gladbach

Le strade di Marcus Thuram e quella del club meneghino potrebbero finire per separarsi già nella prossima estate. L’attaccante francese, approdato a Milano a parametro zero nel luglio scorso, è finito sul taccuino di diverse big d’Europa a seguito dei sorprendenti numeri messi a segno al fianco della formazione di Simone Inzaghi.

Dodici, in totale, le reti realizzate sin qui dal classe ’97 alla sua prima esperienza trascorsa in Italia, con l’ex Borussia M’Gladbach capace inoltre di mettere a registro lo stesso numero di assist. Lautaro Martinez e il suo attuale compagno di reparto hanno dimostrato di essere una delle coppie d’attacco più forti in ambito europeo. Chiaro, però, che Marotta e Ausilio non potrebbero far altro che finire per cedere il proprio numero 9 difronte a una super offerta, anche in virtù della complicata situazione economica con cui continua a trovarsi alle prese il presidente Steven Zhang e di conseguenza anche il club di ‘Viale della Liberazione’.

Thuram, in quel caso, finirebbe per garantire all’Inter una plusvalenza da urlo, in verità come già accaduto nella passata estate con Andre Onana, rivenduto al Manchester United per 55 milioni di euro complessivi dopo essere stato acquistato, anche lui, un anno prima a titolo gratuito. A questo punto viene da chiedersi: chi potrebbe essere il sostituto ideale del vicecampione del Mondo in carica? Difficile dirlo, ma nel frattempo la dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ pare aver già riposto sul proprio taccuino un nome in particolare ed è quello di Jonathan David, attaccante che piace tanto al Milan e il cui agente si trova in questo momento a Milano.

L’agente di David è a Milano e ha già parlato con Inter e Milan

Il rappresentante di Jonathan David ha fatto meta a Milano nelle scorse ore, città in cui a dire il vero ha già incontrato le dirigenze di Inter e Milan per discutere della situazione del proprio assistito.

Il classe ’00, con all’attivo 23 reti e 7 assist in stagione, finirà per separarsi dal Lille nel corso della prossima finestra di calciomercato, complice anche l’accordo in scadenza a giugno 2025. Quello dell’attaccante 24enne è un nome finito da diversi anni sul taccuino del DS Piero Ausilio e che ha incominciato a far gola anche ai rossoneri a partire già dalla passata estate. Di 30-40 milioni di euro la valutazione che ne fa la formazione francese del proprio numero 9, finito nel frattempo nelle grinfie di ambedue le società milanesi.