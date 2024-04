Conte al Napoli con il (semi) titolare dell’Inter: 40 milioni

De Laurentiis sta lavorando per portare Conte al Napoli, e per convincerlo potrebbe anche prendere un tesserato nerazzurro

L’intenzione c’è, e ormai è inutile nascondersi: il Napoli sogna Conte e Aurelio De Laurentiis farà tutto ciò che è in suo potere per convincere l’allenatore salentino a sposare il progetto azzurro. Ciò significherà scendere a patti con un tecnico ingombrante, che pretenderà libertà decisionale e che avrà parecchie richieste sul mercato.

Conte, a quanto pare, ci starebbe pensando su. Ma con la dovuta calma. Forse non si fida al 100% delle promesse del referente: sarà che difficile convivere con De Laurentiis e ottenere tutto ciò che vuole.

A fare la differenza potrebbe essere la voglia di tornare ad allenare in Italia. Il Napoli, dal punto di vista tecnico, potrebbe essere la squadra giusta con cui provare a vincere subito. Potendo scegliere, ovviamente, tornerebbe alla Juve.

Da Torino, però, nessuno si è ancora fatto vivo, anche perché, anche lì, uno come Conte risulterebbe scomodo. In teoria, non ci soldi da spendere per rifondare il progetto tecnico e sarebbe dunque complicato poter allestire una squadra in grado di lottare contro Inter e Milan per lo Scudetto. Inoltre, in caso di addio di Allegri, Giuntoli preferirebbe Thiago Motta.

Conte al Napoli con Lukaku e forse Frattesi

Secondo il Mattino, il Napoli si potrebbe presto far avanti con la proposta di un triennale da 24 milioni. E non solo: De Laurentiis potrebbe blandire Antonio Conte facendogli presente che il Napoli ha circa 200 milioni da spendere. Anche Manna sarebbe poi d’accordo nel dare a Conte carta bianca sul mercato.

La deadline fissata per la risposta dell’allenatore salentino potrebbe essere quella di fine aprile. E tutti si aspettano che Conte chieda innanzitutto il suo pupillo Romelu Lukaku, da prendere a prezzo di saldo dal Chelsea. Inoltre, potrebbe anche chiedere al Napoli di farsi avanti Davide Frattesi.

Il Napoli potrebbe anche provarci, con un’offerta da 40 milioni, sapendo che l’ex Sassuolo, per caratteristiche tecniche, potrebbe essere una pedina fondamentale per il gioco di Conte. All’Inter, però, non interessa vendere il centrocampista, che è stato preso anche in ottica futura, cioè per convivere con Barella come titolare.

L’alternativa all’allenatore salentino

De Laurentiis, secondo più voci, avrebbe già un accordo con Vincenzo Italiano, che è stato in pratica bloccato come piano B, qualora Conte dovesse rifiutare di accettare l’offerta del produttore cinematografico.

Italiano non avrebbe le stesse pretese di Conte e potrebbe anche accontentarsi di un mercato consacrato al risparmio. Al contrario, con Conte è già scritto che il Napoli dovrebbe reinvestire subito tutti i soldi in arrivo dalla cessione, già certa, di Osimhen. L’ex Juve e Inter non vuole costruire, pretende giocatori già pronti.

Con (quasi) 200 milioni, quindi, bisognerebbe prendere quattro giocatori forti e di esperienza internazionale. I tifosi del Napoli sono fiduciosi: credono che Conte alla fine accetterà l’offerta di De Laurentiis. Ma l’impressione è che il problema fondamentale non sia stato ancora risolto. Economicamente, l’accordo si può fare. Ma ci vogliono patti chiari fra allenatore e presidente.

Manna, in questo senso, potrebbe essere l’uomo chiave, ovvero l’elemento chiamato a mediare e a gestire i rapporti fra i due termini. Resta poi anche la questione aperta e non scontata dei tesserati del Napoli che non sembrano adatti a giocare con il modulo preferito di Conte: il 3-5-2.

Che fine farebbe per esempio Kvaratskhelia? Per De Laurentiis, il georgiano è il campione su cui fondare la ricostruzione del progetto tecnico e per questo è già pronto a proporgli un rinnovo. Conte potrebbe però bocciarlo e spingerlo quindi verso la clamorosa cessione.