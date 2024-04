Dumfries in Premier, provano a fare lo scambio

Il laterale olandese, in scadenza di contratto nel 2025, può finire per dire addio all’Inter in estate. Ecco cosa filtra da Appiano

Le strade di Denzel Dumfries e quella del club meneghino potrebbero finire per separarsi nel corso della prossima finestra di calciomercato, complice naturalmente l’accordo che lega l’ex Psv all’Inter per un solo altro anno di tempo.

L’olandese, rimasto ad Appiano nella scorsa estate per pura volontà di Simone Inzaghi, non ha ancora raggiunto alcun accordo per il rinnovo con la formazione vicecampione d’Europa in carica (e chissà se prima o poi verrà trovata un’intesa). Difficile, per non dire impossibile, anche e soprattutto perché, proprio come raccolto da Interlive.it, il classe ’96 è intenzionato a cambiare aria al termine di questa stagione, sia per ragioni sportive che economiche, col laterale nerazzurro che attualmente percepisce uno stipendio da 2,5 milioni di euro netti all’anno.

Dumfries, valutato sui 50 milioni di euro nel periodo in cui è andato in scena il Mondiale in Qatar nel 2022 (e ora l’esatta metà, proprio in virtù dell’accordo in scadenza tra un anno con l’Inter), potrebbe quindi così finire per separarsi dai futuri Campioni d’Italia dopo aver trascorso due stagioni e mezzo a difesa di questi colori, club col quale ha messo a registro 10 reti e 20 assist in 127 presenze complessive.

Occhio perché a tornare a rivolgere un pensiero all’esterno di destra 27enne potrebbe essere proprio qualche club militante quest’oggi nel campionato di Premier, Manchester United in particolar modo, società che già all’incirca un anno fa pensò in maniera concreta a Dumfries e che potrebbe tornare a farsi avanti per l’attuale numero 2 nerazzurro con una bozza di scambio.

Dumfries in cambio di Wan-Bissaka: intermediari vicini a Manchester United e Inter possono provarci così

In caso d’addio all’Inter, restano Bundesliga e Premier League le possibili destinazioni di Denzel Dumfries, che tanto piace al Manchester United, club che in un futuro non troppo lontano potrebbe tornare a farsi avanti così per l’olandese.

Intermediari vicini alle due squadre potrebbero, infatti, provare a intavolare uno scambio alla pari tra l’ex Psv e Aaron Wan-Bissaka, legato anche lui ai ‘Red Devils’ da un accordo valido sino a giugno 2025 e appartenente tra l’altro alla stessa agenzia di Hakan Calhanoglu, la Unique Sports Group. Un’ipotesi, questa, accennatavi già da Interlive.it il 18 novembre scorso e che in verità non entusiasmerebbe affatto ai nerazzurri, ugualmente costretti a loro volta a trovare una sistemazione al classe ’96 in caso di mancato accordo per il rinnovo.