Formazione anti-Cagliari: le ultime da Appiano

Il tecnico Simone Inzaghi, costretto a fare a meno degli squalificati Lautaro e Pavard nel prossimo turno di campionato, può finalmente sorridere per il rientro in gruppo di Bastoni. E non solo

Si avvicina sempre più il giorno di Inter-Cagliari, match in programma domenica sera al ‘Meazza’ alle ore 20:45. I nerazzurri arrivano a questo confronto forti dell’1-2 ottenuto lo scorso lunedì sera in rimonta contro l’Udinese. A risultare decisive le reti di Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi, al suo settimo centro in stagione.

Stesso e identico tipo di discorso anche per i ragazzi di Claudio Ranieri, in grado di rimporsi sull’Atalanta – uscita ieri sera vincitrice dalle mura di ‘Anfield’ per 0-3 contro il Liverpool – grazie ai gol firmati da Augello e Viola. Un risultato, questo, che consentirà ai sardi, ora al 13esimo posto in classifica con all’attivo 30 punti, di presentarsi a Milano con un po’ più di serenità. Quattordici, invece, le lunghezze che separano la formazione di Simone Inzaghi da Leao e compagni, fermi a loro volta in seconda posizione a quota 68.

L’Inter ha dimostrato di essere in stagione, per distacco, la miglior squadra in Italia. Anche nel momento in cui costretto a fare a meno di qualche big, il club meneghino è quasi sempre riuscito a portarsi a casa l’intera posta in palio, a testimoniarlo le 26 vittorie e i 4 pareggi fatti registrare in queste prime 31 giornate di campionato dai nerazzurri (dovuti arrendersi soltanto difronte al Sassuolo).

Anche nello scorso turno, ad esempio, il club di ‘Viale della Liberazione’ ha dovuto rinunciare ad alcune pedine del calibro di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, con quest’ultimo tornato ad allenarsi al pari dei propri compagni di squadra sul manto erboso di Appiano nella giornata di ieri. Così facendo, il tecnico piacentino potrà finalmente tornare a fare affidamento sul classe ’99, che viaggia sempre più spedito verso la titolarità contro il Cagliari. Ancora da monitorare, invece, la situazione del centrale olandese, calciatore che è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi in maniera integrale.

Splendide notizie in arrivo per Simone Inzaghi, tecnico che nella giornata di ieri è tornato ad abbracciare Alessandro Bastoni e Juan Cuadrado, tornati finalmente ad allenarsi al pari dei propri compagni di squadra.

Il centrale ‘made in Italy’ dovrebbe, infatti, tornare a figurare nell’undici iniziale dell’Inter già in occasione della prossima giornata di campionato, quando a far visita ai nerazzurri sarà il Cagliari di Claudio Ranieri (da capire, invece, se il colombiano riuscirà a strappare una convocazione per la gara valevole per la 32esima giornata di Serie A).

Tornato di nuovo in gruppo nella giornata di oggi anche Stefan de Vrij, che ha finalmente smaltito il risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra rimediato nel finale di marzo quando ancora impegnato nel ritiro con la propria Nazionale. L’ex difensore biancoceleste, salvo inaspettate sorprese, dovrebbe tornare a disposizione del tecnico piacentino già in occasione della sfida in programma domenica sera al ‘Meazza’.

A figurare al centro della difesa sarà però Francesco Acerbi, destinato a far coppia con Bastoni e Bisseck, con quest’ultimo chiamato a sostituire lo squalificato Pavard. Chi spera nella titolarità è invece Davide Frattesi, che potrebbe finire per partire dal 1′ contro i rossoblù a causa della situazione in cui si ritrova coinvolto Mkhitaryan, ora in diffida e dunque a forte rischio per il match in programma contro il Milan nel turno successivo. A far coppia con Thuram, infine, dovrebbe essere Alexis Sanchez, in questo momento favorito su Arnautovic per sostituire l’altro squalificato di giornata, quale Lautaro Martinez.

PROBABILE FORMAZIONE INTER VS CAGLIARI

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez. All: S.Inzaghi