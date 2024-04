Champions League, le previsioni dell’IA fino al 2103: ecco i successi dell’Inter

Svelati i possibili e futuri trionfi in Europa da parte dei nerazzurri, usciti prematuramente contro l’Atletico Madrid in stagione

Si è concluso agli ottavi di finale il cammino europeo dell’Inter, coi nerazzurri costretti ad arrendersi sotto i colpi della formazione di Diego Simeone, riuscita a sua volta ad avere la meglio sulla quadra di Simone Inzaghi soltanto ai calci di rigore.

A risultare fatali gli errori dal dischetto di Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez. A questo punto, quindi, il club meneghino non può far altro che riporre il proprio sguardo in direzione della prossima edizione di Champions League, che a partire dalla stagione 2024-25 subirà più di qualche semplice cambiamento.

A differenza di quanto accaduto in tutti questi ultimi anni, infatti, la massima competizione europea accoglierà dalla prossima regular season non più 32, bensì 36 squadre. Al posto degli otto gironi, ciascuno composto da quattro squadre, vi sarà invece un solo ed unico raggruppamento in cui qualsiasi selezione disputerà 8 partite a testa, quattro in casa e quattro in mura nemiche.

Secondo l’intelligenza artificiale sarà il Barcellona, alla fine, a tornare a mettere le mani sulla ‘Coppa dalle grandi orecchie’ al termine di quest’annata, apparecchio che a dire il vero ha già previsto – a suo modo di vedere – le vincitrici di questa competizione fino al 2103. Presente in quest’elenco anche l’Inter.

Inter destinata a vincere tre Champions League fino al 2103 secondo l’intelligenza artificiale

L’ultima Champions League alzata al cielo dal club meneghino risale ormai al lontano 2010. Ciò significa che l’Inter, club che è riuscito nella sua storia a proclamarsi tre volte vincitore di questa competizione, non trionfa in ambito europeo da praticamente quattordici anni di tempo. E a questo punto viene da chiedersi: riusciranno i nerazzurri a tornare a mettere le mani su questo importante trofeo? Se si, quando?

Difficile dirlo al momento. Soltanto il futuro saprà darci una risposta anche se nel frattempo, tenendo conto dell’analisi fatta dall’intelligenza artificiale, la formazione vicecampione d’Europa in carica è destinata a vincere la Champions League nelle stagioni 2043-44, 2072-73 e, infine, nel 2101. Tre, in totale, quindi i successi di marca nerazzurra previsti da questa tecnologia di base.