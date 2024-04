Inzaghi decisivo: l’Inter batte Arsenal e Real

Nessuno come l’Inter in Europa per differenza reti, anche le big degli altri grandi campionati soccombono al gioco bilanciato ed efficace di Inzaghi

A poche ore dalla fase preparatoria del prossimo turno di campionato ormai prossimo alla conclusione, l’Inter inizia ad assaporare sempre più il dolce gusto della vittoria. Tutto potrebbe essere deciso contro il Milan nell’ultimo derby stagionale laddove dovesse arrivare una vittoria anche contro il Cagliari e per l’intero movimento nerazzurro l’obiettivo potrebbe dirsi definitivamente raggiunto.

Nulla era infatti prioritario come lo Scudetto: né la Champions League, per quanto stuzzicante fosse come palcoscenico in cui rinascere ancora una volta, né le altre coppe nazionali. Ad aver alimentato i risultati che questo gruppo ha portato a casa con costanza e determinazione è stato Simone Inzaghi, andato incontro ad una ulteriore maturazione nel processo di crescita in qualità di allenatore. Attento nella gestione delle energie e delle risorse a sua disposizione, ha riflesso anche le proprie conoscenze tecnico-tattiche per lanciare un messaggio chiaro ai suoi.

Alla fase di gestione del possesso del pallone si alternano attimi di incursioni lungo le linee e sulle fasce per poi convolare il più delle volte a rete. Ma non è mai bastato. Per Inzaghi è importante la fase difensiva tanto quella offensiva e questo si è tradotto, a lungo andare, con un bottino numerico davvero invidiabile anche in Europa.

L’Inter fa +60 e lascia dietro le big europee, un altro record

Stando alle statistiche attuali infatti l’Inter detiene lo scettro per differenza reti fra tutti i top club dei massimi campionati europei di calcio in questa stagione.

Si tratta di un +60 netto al quale non arriva né il Real Madrid nella Liga, né il PSG in Ligue 1. A restar dietro c’è anche l’Arsenal di Mikel Arteta che ha segnato 75 reti ma ne ha subite 24, 9 in più dei nerazzurri meneghini. Niente da fare neppure per la outsider Bayer Leverkusen in Bundesliga. Insomma, cose che fanno sorridere. E c’è di più: l’Inter potrebbe marcare un ulteriore record storico nel caso in cui dovesse battere il Cagliari a San Siro. Sarebbe l’unica squadra nella storia del calcio italiano ad aver ottenuto 85 punti in appena 32 partite prima della fine dei giochi stagionali.