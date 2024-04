Brutto infortunio per Ferguson: stagione finita e addio Europeo

Tegola pesantissima in casa Bologna, club non andato oltre lo 0-0 contro il Monza nello scorso turno di campionato

Si è concluso a reti bianche il match andato in scena lo scorso sabato sera al ‘Dall’Ara’ tra la formazione di Thiago Motta e quella guidata dal tecnico Raffaele Palladino. A complicare i piani del tecnico italo-brasiliano l’infortunio rimediato a gara in corso da Lewis Ferguson, costretto a uscire dal terreno di gioco al 62′.

Si è trattato, infatti, del secondo 0-0 consecutivo fatto registrare dai rossoblù, fermati nel turno precedente in mura esterne dal Frosinone. 59, in totale, i punti raccolti dal Bologna in queste prime 32 giornate di campionato, coi felsinei fermi ora al quarto posto in classifica a +4 sulla Roma, coi giallorossi chiamati a completare il match con l’Udinese a data da destinarsi a causa del problema rimediato nell’ultimo quarto d’ora di gara da Evan N’Dicka, portato immediatamente in ospedale a seguito di un malore.

Dietro al grande rendimento avuto dalla formazione emiliana si cela anche il contributo offerto da Lewis Ferguson, attuale numero 19 dei felsinei capace di mettere a registro 6 gol e 5 assist in stagione, quattro di questi in campionato. A seguito delle straordinarie prestazioni messe in mostra sul campo, Ferguson è diventato uno degli uomini più chiacchierati sul mercato con mesi e mesi d’anticipo. Almeno due o tre le società rimaste impressionate dalle doti tecniche del classe ’99, Inter inclusa. Ad aver posto, però, massima attenzione sul ragazzo sono stati i bianconeri, collettivo che dovrà tener conto del fatto che l’ex Aberdeen abbia già terminato la stagione in netto anticipo.

Lesione del legamento crociato per Ferguson: lo scozzese va verso i 5-7 mesi di fermo

Lewis Ferguson, infortunatosi durante l’ultimo turno di campionato a cui ha preso parte il Bologna, sarà costretto a dover sottoporsi ad intervento chirurgico.

“Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero”. Questo, di fatto, il comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale dalla formazione emiliana sulle condizioni del classe ’99, impossibilitato a prendere parte a #Euro2024 e a saltare l’inizio della regular season 2024-25. Ferguson resterà così ai box dai 5 ai 7 mesi di tempo, questi i possibili tempi di recupero dell’ex Aberdeen, finito nel frattempo sotto la lente d’ingrandimento delle big italiane.