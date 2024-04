Chi è Karim Coulibaly: l’Inter può prenderlo a zero

Nuovo osservato speciale in casa nerazzurra, si tratta del giovane difensore centrale di attuale proprietà dell’Amburgo

È quello di Karim Coulibaly uno dei nomi nuovi finiti sul taccuino di Marotta e Ausilio, duo a caccia di rinforzi per la retroguardia difensiva nerazzurra che verrà. A riferirlo la ‘BILD’, fonte secondo cui il giovane classe ’07 ha già avuto la possibilità di visitare Appiano, proprio per volontà dei nerazzurri.

Complice l’accordo in scadenza a giugno con la formazione tedesca, il centrale di attuale proprietà dell’Amburgo – ora militante nella selezione U19 – potrebbe infatti finire per dire addio alla Germania in estate. Ad aver attirato l’attenzione del club meneghino è stata, manco a dirlo, la possibilità di ingaggiare il ragazzo a titolo gratuito tra soli pochi mesi.

Tutto quello che c’è da sapere su Karim Coulibaly, nuovo osservato speciale dell’Inter per la difesa che verrà

Sedici anni, diciassette da compiere nel finale di maggio, e un futuro tutto da scrivere. Tutti gli indizi ci portano a far riferimento a Karim Coulibaly, nuovo nome attenzionato dalla dirigenza meneghina, intenzionata a lavorare sia a medio che a lungo termine.

Il ragazzo, nato da genitori ivoriani (ma di nazionalità tedesca), s’ha infatti da considerarsi tra i migliori prospetti futuri. Buona prestanza fisica, abile nelle chiusure e in grado di supportare anche la manovra offensiva della propria squadra. Queste le migliori caratteristiche del nuovo obiettivo di mercato dell’Inter, di piede mancino. Coulibaly è dotato di un’ottima tecnica di base e di grande spinta. Non a caso, pur essendo un difensore centrale (in grado di agire sia da terzino che sulla linea mediana), il giovane classe ’07 ama scorrazzare continuamente di qua e di là sulla corsia di sinistra.

Ventuno, in totale, i gettoni collezionati in stagione dall’attuale numero 18 dell’Amburgo, con all’attivo 3 gol e 1 assist. Altra caratteristica del ragazzo, dunque, è quella di riuscire a trovare la porta avversaria con una certa facilità. Difficile dire, al momento, quale futuro attende il nazionale U17, attenzionato nel frattempo da diverse big europee, Inter inclusa. L’unica certezza è quella che, ora come ora, si avvicina sempre più il possibile addio di Coulibaly dalla selezione U19 biancazzurra a fine stagione, coi tedeschi che potrebbero quindi finire per porgere i propri saluti a uno dei migliori prospetti futuri, per giunta a parametro zero. In tal senso, ecco che i primi colloqui col club di ‘Viale della Liberazione’ sono già avvenuti.