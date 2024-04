Marotta pronto a chiudere: incontro e accordo imminente

A stretto giro di posta l’Amministratore delegato dell’Inter chiuderà la pratica: ecco tutti i dettagli

Marotta è pronto a chiudere nel giro di qualche settimana, se non prima. Non ci sono ansie o preoccupazioni, la firma arriverà.

Nel futuro dell’Inter ci sarà ancora Simone Inzaghi. Ieri, al premio Bearzot, sia il tecnico che l’Ad nerazzurro hanno in sostanza ufficializzato la prosecuzione del matrimonio. Ma nessuno nutriva dubbi su ciò, anche perché per l’allenatore piacentino nessun top club si è fatto concretamente avanti. Era sulla lista del Liverpool, ma non una prima scelta: a meno di sorprese, i ‘Reds’ chiuderanno col portoghese Amorim. A breve ci sarà l’incontro per chiudere la pratica relativa al prolungamento contrattuale fino a giugno 2027.

Con il nuovo accordo, Inzaghi vedrà crescere il suo stipendio fino a circa 7/7,5 milioni a stagione bonus inclusi. Se Allegri, come sembra, andasse via dalla Juventus, ecco che l’ex Lazio diventerebbe il mister più pagato dell’intera Serie A. A meno che Conte non approdi davvero sulla panchina del Napoli…

Inzaghi e la conferma dei big: l’Inter non potrà garantirglielo

Nell’incontro, Inzaghi chiederà una sola cosa: la conferma del gruppo che lunedì prossimo, nel derby col Milan, potrebbe vincere lo Scudetto. Perlomeno la permanenza di tutti i big, cosa che però la società non potrà garantirgli.

A decidere, come sempre, sarà il mercato: è vero che l’Inter non ha la necessità grossi sacrifici, ma anche la prossima estate sarà chiamata a una campagna acquisti ad impatto zero. Si compra se si vende, dunque da qualche parte e da qualcuno i soldi dovranno arrivare per completare la rosa.