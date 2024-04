CE LO FREGANO! La strategia della Juve: sorpasso all’Inter

I bianconeri provano a mettere la freccia sui nerazzurri sul mercato. Già individuato il nome del possibile rinforzo in attacco, che tanto piace anche al club meneghino

La formazione di Simone Inzaghi, sempre più vicina ad alzare il suo 20esimo Scudetto al cielo, è intenzionata a cambiare qualcosina all’interno del proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione. Il primo a dire addio sarà infatti Alexis Sanchez, complice l’accordo in scadenza a giugno e le scarse garanzie offerte in stagione dal cileno. L’altra pedina di cui il club meneghino proverà a disfarsi è Marko Arnautovic, rimasto alle prese con diversi guai fisici in quest’annata.

Marotta e Ausilio, che hanno già prenotato il colpo Mehdi Taremi a zero per l’estate (oltre a Piotr Zielinski), proveranno a regalare al tecnico piacentino una seconda punta in grado di saltare l’uomo e di concedere a Lautaro Martinez di restare a riposo di tanto in tanto. Quello di Albert Gudmundsson, in tal senso, il nome finito sul taccuino della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’, che punta a far proprio l’attaccante islandese tra soli pochi mesi. Di 30-35 milioni di euro la valutazione che ne fa il Genoa del proprio numero 11, finito nel frattempo non soltanto nel mirino dell’Inter e di qualche big di Premier, ma anche sotto il tiro della Juventus, club che avrebbe già escogitato un piano per provare a far proprio il classe ’97.

Anche la Juventus piomba su Gudmundsson: Barrenechea, Miretti o Djalo le contropartite

Anche la Juventus si è ufficialmente inserita nella corsa per Albert Gudmundsson, calciatore che può finire per dire addio al Genoa in estate.

Già 15 i gol confezionati in stagione dal classe ’97, tredici di questi in campionato. Ottime, nel complesso, le prestazioni messe in mostra dall’ex AZ Alkmaar, andato a segno anche nello scorso turno contro la Fiorentina, direttamente su calcio di rigore. Quattro, invece, gli assist messi a registro dall’attuale numero 11 rossoblù, che tanto piace all’Inter e ai bianconeri.

Certo, non sarà facile provare a privare il Genoa del proprio gioiello, complice naturalmente la valutazione che ne fa il ‘Grifone’ del forte attaccante islandese, ma il piano delle due big di A è quello di provare a inserire nell’affare qualche contropartita tecnica, così da poter abbassare le pretese della formazione ligure per Gudmundsson.

Facendo infatti riferimento a quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, l’intenzione dei bianconeri è quella di provare a prendere i nerazzurri sul tempo inserendo nell’operazione il cartellino di uno tra Barrenechea, Miretti e Tiago Djalo, con quest’ultimo che finirebbe per mettere piede in Liguria tramite la via del prestito. Ancora zero le presente totalizzate in maglia bianconera dal difensore lusitano, rimasto alle prese con la rottura del legamento crociato del ginocchio destro sino a qualche mese fa.