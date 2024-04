Dal bus scoperto al maxi concerto: UNA FESTA SCUDETTO ESAGERATA!

Rivelato in anteprima il piano dei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto, tante le iniziative per coinvolgere i tifosi in grande stile con tanto di tributo musicale ad hoc

Altri tre punti ed è fatta, secondo quel che dicono i numeri. E mai come questa volta i numeri non mentono: l’Inter è ormai ad un passo dalla conquista aritmetica del ventesimo Scudetto della propria storia, ma servirà l’impresa da grande squadra contro gli storici rivali del Milan il prossimo lunedì sul terreno di gioco condiviso dello Stadio San Siro di Milano.

Una cornice pazzesca, probabilmente la migliore dove poter tentare di realizzare un sogno così grande e raggiungere un obiettivo inseguito a lungo anche da Simone Inzaghi sbattendo ogni porta in faccia proprio ai rossoneri. Chissà che il destino possa compiersi lì, nel tempio del calcio italiano.

Nella peggiore delle ipotesi, laddove i nerazzurri non dovessero riuscire ad ottenere una vittoria sul campo, i discorsi dei festeggiamenti andrebbero spostati alla giornata successiva in occasione del match interno contro il Torino. Ma in ogni caso è soltanto questione di tempo per l’inevitabile. E a quanto pare anche il programma dei festeggiamenti inizia a prendere forma, con un raggio di grandezza mai visto prima.

Tour, concerto, cena e inno: tutte le novità sui festeggiamenti Scudetto dell’Inter

Stando alle prime rivelazioni lanciate da ‘La Gazzetta dello Sport’, il primo passo sarà il tour della squadra sul bus scoperto che dovrebbe partire da San Siro per approdare in una gremitissima Piazza Duomo passando nel frattempo per le strade più note e simboliche del centro cittadino.

Il tutto potrebbe avvenire il giorno dopo il derby in caso di vittoria, altrimenti come anticipato ci sarà tempo in più per poter organizzare la manifestazione al meglio in occasione della partita di campionato successiva.

Al termine della stagione, in concomitanza con la chiusura dei giochi di campionato contro la Lazio, si terrà poi la cerimonia ufficiale di premiazione a seguito della quale si dovrebbe tenere un maxi concerto a tinte nerazzurre. Prenderanno parte all’evento tanti artisti italiani di grande fama nonché tifosissimi del club, da Luciano Ligabue ad Andrea Bocelli passando per Max Pezzali e Tananai (tatuatosi la terza stella con largo anticipo, assieme al presentatore tv Alessandro Cattelan, ndr). Nella serata, poi, si dovrebbe tenere la tradizionale cena istituzionale presenziata non soltanto dai calciatori e i membri dello staff al completo ma anche da altre figure di spicco del calcio italiano.

Con l’avvento della vittoria e la conquista della seconda stella, infine, l’Inter potrebbe dire addio al vecchio inno societario per lanciare una nuova canzone attualmente scritta e prodotta da un autore il cui nome è ancora avvolto nel mistero.