Altro che addio a gambe levate, il presidente dell’Inter manda al diavolo Oaktree accordandosi con un altro fondo

Se fosse possibile, vorremmo essere Steven Zhang. Cavolo, presidente e di fatto proprietario dell’Inter senza mettere un euro di tasca propria. Più o meno da tre anni, ossia da quando la Cina ha bloccato gli investimenti all’estero sconvenienti per il ‘Dragone’, calcio incluso. In contemporanea al crack immobiliare e non solo che ha travolto alcuni colossi cinesi, da Evergrande fino a Suning, che negli anni aveva accumulato una montagna di debiti con le banche. Inutile riaprire il ‘caso’ Jiangsu, la squadra che gli Zhang hanno fatto sparire in quattro e quattr’otto non pagando calciatori e soprattutto dipendenti.

L’avventura all’Inter di Zhang jr. è proseguita grazie al prestito ottenuto da Oaktree a fine stagione 2020/2021. Al tempo non c’erano nemmeno i soldi per pagare gli stipendi… Circa 275 milioni che, con gli interessi, sono diventati quasi 400 milioni che il numero uno del club dovrebbe restituire il 20 maggio prossimo. Che dovrebbe, ma che in realtà non farà restando comunque al timone della società. In che modo? Semplice, con un altro prestito.

“Colloqui avanzati con un fondo anglosassone – scrive stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, ovvero l’house organ dell’Inter – Nuovo prestito triennale e contemporaneo addio al fondo californiano, che sarà così liquidato senza che possa escutere il pegno sulle azioni del club”. Il senso dell’operazione per Oaktree fatichiamo a comprenderlo…

Carlo Festa de ‘Il Sole 24 Ore’ dice in sostanza le stesse cose della ‘rosea’, svelando però quello che dovrebbe essere il nome del nuovo fondo con cui si legherà mani e piedi Steven Zhang: “Secondo indiscrezioni provenienti da Londra – ha scritto su X – Zhang starebbe cercando di chiudere il rifinanziamento con Oaktree e avviare prestito con altro fondo. Il nome nuovo che circola è quello di HayFin Capital Management“. Se ‘La Gazzetta dello Sport’ parla addirittura di una intesa triennale, Festa fa intendere che il rifinanziamento sarebbe una sorta di prestito ‘ponte’, quindi di breve durata (un anno?) in attesa di un vero compratore. L’Inter interessa a diversi fondi, soprattutto statunitensi, oltre che – come scoperto da Interlive.it – al miliardario di origine cubane Jorge Mas, proprietario dell’Inter Miami e, in Spagna, del Saragoza.

Inter, bonus Scudetto da 3 milioni

Fresco di conferma di condanna alla restituzione di 320 milioni di euro alla China Construction Bank – soltanto che lui risulta nullatenente… – Zhang manca da Milano da oltre sei mesi e, forse, non sarà presente alla festa Scudetto. Che potrebbe scattare già nel derby col Milan di lunedì.

A proposito di tricolore, il premio per la squadra ammonta complessivamente a circa 3 milioni di euro, che non saranno suddivisi in parti uguali. Sia chiaro, il bonus seconda stella è quello inserito nei contratti di ogni singolo calciatore. Zhang, di tasca sua, non tirerà fuori un euro. Come al solito…