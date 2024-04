Il miliardario di origini cubane possiede l’Inter Miami con il fratello Jose e David Beckham. Due anni fa ha acquistato anche la maggioranza del Real Saragoza

Come appreso in esclusiva da Interlive.it, Jorge Mas è stuzzicato dall’Inter. Parliamo del miliardiario americano, figlio del cubano oppositore di Castro Jorge Mas Canosa, che dal 2021 detiene l’Inter Miami assieme al fratello Jose Mas e a David Beckham. Dall’aprile 2022 è anche azionista di maggioranza del Real Saragoza, attualmente quindicesimo nella Liga 2.

Stando a ‘Forbes’, Jose Mas ha un patrimonio netto di 1,3 miliardi di dollari, poco più di 1,2 miliardi di euro. È a capo della MasTec, ‘figlia’ della Church & Tower, una piccola compagnia telefonica messa in piedi dal padre e che rilevò nel 1994 trasformandola in una multinazionale operante nel settore costruzioni per l’energia. Nel 2022 ha fatturato 9,8 miliardi di euro.

Quando prese la franchigia americana, l’uomo d’affari classe ’63 disse che il suo sogno era quello di rendere Miami “la porta del calcio nelle Americhe”. Il suo piano di grandezza ha avuto conferme nell’ingaggio di Leo Messi, al quale garantisce uno stipendio di 20 milioni di dollari l’anno. Circa 18 milioni di euro.

Non risulta qualcosa in più a un semplice interesse dell’Inter, che tra l’altro negli ultimi giorni ha negato l’esistenza di trattative in corso per la cessione del club. Steven Zhang non intende mollare, il 20 maggio – data prevista per il rimborso del prestito a Oaktree – è vicinissimo, anche se stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ il presidente nerazzurro è vicino all’accordo con un fondo anglosassone per un nuovo rifinanziamento.