DIPENDE DAL DERBY: quando potrebbe giocarsi Inter-Torino

Non c’è ancora una data precisa per Inter-Torino, quintultima partita del campionato 2024/25: ecco quando potrebbe giocarsi

Prevista inizialmente per domenica 28, in orario da definire, Inter-Torino potrebbe essere anticipata e giocarsi in un giorno più opportuno. Tutto in relazione allo Scudetto. La prefettura sa che i tifosi dell’Inter sono già pronti a festeggiare l’impresa degli uomini di Inzaghi e per questo sta lavorando per poter gestire la situazione al meglio.

Intanto, fra i tifosi, si accende il dibattito: è davvero preferibile vincere lo Scudetto a Milano, nel derby, solo per dare un dispiacere ai cugini? Non sarebbe forse meglio celebrare la grande annata nerazzurra nella partita successiva, quella contro il Torino, in uno stadio che si preannuncia essere completamente occupato da tifosi nerazzurri?

Questo il dubbio di molti interisti. Anche se la maggioranza sogna di poter far coincidere la conquista della seconda stella con un’altra vittoria sul Milan di Pioli, anche perché l’evento rappresenterebbe un unicuum nella storia del calcio italiano. Un fatto che i rossoneri, più ancora dei nerazzurri, difficilmente dimenticherebbero.

Intanto, la matematica dice che in caso di vittoria sul Milan, l’Inter vincerà lo Scudetto lunedì 22 aprile, il giorno di Milan-Inter. Ma in questo caso la prefettura vorrebbe rinviare la grande festa al giorno successivo per ragioni di ordine pubblico. In caso di pareggio o sconfitta nel derby, l’Inter potrebbe conquistare lo Scudetto per Inter-Torino.

Inter-Torino spostata nel pomeriggio: ecco quando potrebbe giocarsi

E, se così fosse, la società ha già avuto il permesso dalla prefettura per procedere col bus scoperto dal Meazza fino a piazza Duomo. La Curva Nord, però, ci tiene a festeggiare nel derby, e infatti ha organizzato per lunedì notte un bel corteo da piazza Cairoli al Duomo.

Inoltre, sempre in ottica di Scudetto vinto contro il Toro, si vorrebbe poter giocare quella partita di pomeriggio. Alle 15 di domenica. O alle 15 di sabato, cioè un giorno prima del previsto. Ciò che è sicuro è che la data di Inter-Torino dipenderà dal risultato del derby.

La Lega, a quanto pare, preferirebbe poter avere la vittoria dello Scudetto in campo. E non, come si dice, “dal divano“. Se il derby dovesse finire pari, Inter-Torino potrebbe quindi essere anticipata a prima di Juve-Milan, una partita che dovrebbe giocarsi sabato alle 18.

Meglio festeggiare allora o dopo? Posticipando il giro o facendolo subito? Sul campo o rischiando di dover brindare da casa? L’importante, in tutti questi casi, è vincere. Solo vincendo, il resto perde d’importanza.

Nessuno Scudetto dal divano

Lo Scudetto dal divano potrebbe arrivare nel caso in cui ci fosse un pareggio in Milan-Inter, i nerazzurri perdessero col Torino e il Milan non riuscisse a battere la Juve. Ecco, con questo intreccio di eventi, l’Inter gioirebbe per la seconda stella da casa, davanti alla tv e tifando per la Juve…

Intanto Inter-Torino è già sold-out: ieri sono stati venduti gli ultimi biglietti per abbonati e soci Inter Club. E il pensiero va già al 19 maggio, quando sarebbe prevista un’altra festa, non meno importante. In quella data, sempre a Milano, in occasione di Inter-Lazio, in caso di Scudetto arriverebbe la consegna del trofeo, con un concerto pieno di sorprese. Magari tutti questi condizionali daranno un po’ di fastidio al lettore, ma è meglio non sbilanciarsi mai. Non solo per scaramanzia.

Date e frasi ipotetiche. E giri in autobus. Questo è ciò di cui si sta parlando. Anche se lo Scudetto è ben altro. Ma i festeggiamenti formali hanno un loro senso e una loro dignità. Ovviamente bisogna evitare di concentrarsi solo su questioni così marginali. Bisogna pensare al campo, prima di tutto.

Poi, il resto si deciderà da sé. Se dovesse arrivare la vittoria nel derby, l’autobus scoperto girerà per le vie di Milano il giorno successivo. Poco male. Se lo Scudetto dovesse arrivare al fischio finale di Inter-Torino (e se la gara si giocasse sabato o entro le 15 di domenica), l’autobus scoperto ci sarà il giorno stesso. E questo è.