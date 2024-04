VI PIACEREBBE EH? Accordo blindato: Juve e Milan, no chance

L’AD nerazzurro, Beppe Marotta, ha fregato nell’estate scorsa tutte le big di A con una sola mossa

L’Inter è sempre più vicina ad alzare il suo 20esimo Scudetto al cielo. Un obiettivo, questo, che potrà dirsi completato anche e soprattutto per via di quanto fatto di buono dalla dirigenza meneghina durante la passata estate.

Così come accaduto in passato, Marotta e Ausilio sono riusciti a mettere nelle mani di Simone Inzaghi una squadra altamente competitiva, nonostante le mille problematiche riscontrate a livello economico dai nerazzurri in tutti questi ultimi anni. Tante, tantissime le operazioni portate a termine in entrata dal club di ‘Viale della Liberazione’, che ha ben operato anche in uscita. A testimoniarlo le cessioni di Gosens e Onana, giusto per citarne qualcuna, con l’estremo difensore di nazionalità camerunense accasatosi al Manchester United per 55 milioni di euro, dopo essere approdato ad Appiano a parametro zero nell’estate precedente.

Non solo, l’Inter è finita per cedere anche Giovanni Fabbian, centrocampista centrale di attuale proprietà del Bologna che si sta rendendo protagonista di una super stagione al fianco della formazione guidata da Thiago Motta. Già 5 le reti realizzate dal giovane classe ’03, impreziosite da 2 assist. Numeri, questi, che non è escluso possano aver attirato l’attenzione di alcune big di A, Juventus e Milan in particolar modo. Va, però, precisata una cosa. Il club meneghino ha sì ceduto per soli 5 milioni di euro uno dei fiori all’occhiello del proprio settore giovanile, ma si è anche reso protagonista di una vera e propria furbata.

Juventus e Milan su Fabbian? Nessuna società può permettersi di acquistarlo in estate

È Giovanni Fabbian, senz’alcuna ombra di dubbio, una delle più grandi sorprese di questa stagione. Nonostante lo sporadico minutaggio concessogli inizialmente dal tecnico Thiago Motta, il giovane classe ’03 è riuscito a farsi trovare sempre e comunque pronto nel momento in cui chiamato in causa.

Dotato di ottimi tempi di inserimento e di un innato senso del gol, l’attuale numero 80 della formazione rossoblù non ha affatto faticato nell’ambientarsi sin da subito in un campionato altamente competitivo come quello della Serie A. Ne è consapevole di questo qualsiasi dirigente italiano, che per forza di cose non ha potuto far altro che gettare un occhio sul giovane prodotto del settore giovanile dell’Inter, sempre più in crescita in questi ultimi mesi. Con una sola mossa, però, la dirigenza nerazzurra ha fregato praticamente chiunque durante la passata estate. Il Bologna, infatti, non può permettersi di cedere l’ex Reggina prima del 2025, proprio per via della clausola posta dal club meneghino, che a partire dall’inizio del nuovo anno ha la possibilità di tornare a mettere le mani sul ragazzo per 15 milioni di euro.