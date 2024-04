Ancelotti a gamba tesa prima del derby: 70 milioni per il sì di Zhang

Risulta tra i preferiti del tecnico del Real Madrid in vista della prossima stagione. L’offerta irrinunciabile per far vacillare l’Inter

Ancelotti pregusta la quinta Champions da allenatore dopo aver eliminato ai rigori il Manchester City conquistando la qualificazione alle semifinali. Il prossimo avversario di Bellingham e compagni sarà il Bayern Monaco, un avversario prestigioso ma inferiore alle ‘Merengues’ che sul calciomercato sono già proiettate alla stagione che verrà.

Piazzato il super colpo Mbappe, che arriverà a zero dal Paris Saint-Germain potenziale sfidante in finale, il club presieduto da Florentino Perez può così concentrarsi su altri reparti. Ancelotti ha l’esigenza di rinforzare il reparto arretrato, considerati i guai fisici di Alaba e Rudiger e l’età avanzata di Nacho, peraltro in scadenza di contratto a giugno. A tal proposito, ‘Tuttosport’ rilancia stamane il nome di Alessandro Bastoni, sul piano tecnico un difensore perfetto per il Madrid.

Il classe ’99 sarebbe tra i preferiti del tecnico di Reggiolo, ma chiaramente per provare a strapparlo all’Inter servirebbe una proposta davvero irrinunciabile. 60, se non addirittura 70 milioni di euro. Non una cifra di poco rilievo per i ‘Blancos’, i quali negli ultimi anni hanno cambiato del tutto strategia investendo grosse somme solo per calciatori giovanissimi, dal sopracitato Bellingham a Endrick passando per Camavinga. E di fatto mai per un centrale.

Bastoni viene associato pure al Manchester City, ma gli inglesi hanno già occupata la casella con Gvardiol, acquistato l’estate scorsa per un centinaio di milioni. Ad oggi è il difensore costato di più nella storia del calcio.

Bastoni molto più di un difensore

Due anni fa Bastoni disse no al Tottenham, pronto ad accontentare l’Inter con circa 50/60 milioni e a garantire al calciatore un contratto molto ricco. Il numero 95 rispose con un “no, grazie”, dimostrando grande attaccamento alla maglia nerazzurra. Il Real Madrid sarebbe però difficile da rifiutare, anche se al momento non risulta esserci nulla.

Nel mercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo e l’Inter non ha la forza economica per opporsi a cessioni altamente redditizie per le casse, tuttavia a meno di sviluppi clamorosi Bastoni proseguirà la sua avventura interista. Il venticinquenne è sbarcato ad Appiano nell’estate 2019, dopo l’acquisto dall’Atalanta e il prestito al Parma.

Da bilancio è costato 31 milioni di euro, col senno di poi un grande affare da parte della dirigenza di viale della Liberazione. In cinque stagioni ha collezionato 197 presenze, realizzando 4 gol e ben 17 assist, a conferma che è molto più di un semplice difensore… In bacheca 6 titoli, anzi 7 con lo Scudetto (il secondo da quando è a Milano) che potrebbe arrivare lunedì prossimo nel derby col Milan.