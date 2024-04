L’ultimo derby: è (quasi) tutto apparecchiato per l’addio all’Inter

Una pedina di Simone Inzaghi viaggia sempre più spedito verso la separazione dai nerazzurri a fine stagione, ecco di chi si tratta

Compie oggi 35 anni un calciatore di attuale proprietà dell’Inter, rimasto alle prese in stagione con diversi guai fisici. No, non si tratta di Juan Cuadrado, bensì di un suo attuale compagno di squadra che viaggia sempre più spedito verso l’addio da Milano al termine di quest’annata calcistica.

Il nome è quello di Marko Arnautovic, centravanti che il club meneghino punterà a cedere nella prossima estate alle giuste condizioni. L’attaccante austriaco non è ancora riuscito a fornire alcun tipo di garanzia in favore della formazione di Simone Inzaghi, club che ha accolto l’ex Bologna nella passata estate per ben 10 milioni di euro. A complicare le cose anche i guai fisici rimediati in stagione dal classe ’89, rimasto alle prese per ben due volte con un brutto infortunio al bicipite femorale (di certo non una novità, visti i precedenti).

Quindici, in totale, le gare saltate in stagione tra club e Nazionale dall’attuale numero 8 nerazzurro, che rischia di disputare il suo ultimo derby con indosso la maglia dell’Inter, visto il possibile addio in estate. Una situazione, questa, che ricorda molto quella di Denzel Dumfries, altra pedina che finirà per raccogliere le proprie valigie da Milano in caso di mancato accordo per il rinnovo. Soffermiamoci, però, su Marko Arnautovic, calciatore che fatto registrare un rendimento horror in stagione e che non sarà affatto semplice da piazzare in una qualsiasi altra squadra, ma il duo dirigenziale Marotta-Ausilio ci proverà sino all’ultimo.

I deludenti numeri di Arnautovic in stagione

Anche il nome di Marko Arnautovic figura nell’elenco dei possibili partenti a fine stagione, col centravanti austriaco che – a differenza di quanto fatto vedere in passato al fianco del Bologna – non sembra ancora aver trovato la giusta condizione.

Trenta, in totale, i gettoni collezionati dal classe ’89, ventitré di questi in campionato, competizione in cui l’attaccante 35enne ha messo a registro 2 reti e 3 assist. Due, invece, i gol realizzati in Champions League dall’attuale numero 8 nerazzurro, pedina di cui la dirigenza meneghina proverà a disfarsi tra soli pochi mesi per poi far posto ad Albert Gudmundsson, profilo che Marotta e Ausilio tenteranno di accogliere in rosa in estate oltre al solo Mehdi Taremi, con l’iraniano atteso a Milano a inizio luglio al posto dell’ormai partente a zero Alexis Sanchez.