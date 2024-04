Verso il derby: formazione fatta, Inzaghi ha solo un dubbio

Una decisione definitiva verrà presa solo a ridosso della stracittadina che potrebbe consegnare lo Scudetto

Inzaghi ha un solo dubbio in vista del derby col Milan di lunedì prossimo che, se vinto, consegnerebbe lo Scudetto all’Inter. Il ventesimo della sua storia e il primo da allenatore del piacentino.

La formazione è pressoché fatta, con il tecnico che manderà in campo gli uomini migliori. Da Sommer a Pavard e Bastoni passando per i titolarissimi di centrocampo e attacco fino a Dimarco. Per l’undici anti-Milan c’è di fatto solo un ballottaggio: Dumfries o Darmian sulla corsia di destra, con le quotazioni dell’olandese in rialzo negli ultimi giorni. Una decisione definitiva verrà presa solo a ridosso della stracittadina.

PROBABILE INTER NEL DERBY

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro