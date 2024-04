Da Milano a Firenze e viceversa: niente ritorno all’Inter, c’è il Milan

La formazione di Vincenzo Italiano, nello scorso turno di scena al ‘Franchi’ contro il Genoa, potrebbe perdere un altro pezzo a fine stagione. Ecco di chi si tratta

Si è concluso col risultato finale di 1-1 il match disputatosi lo scorso lunedì pomeriggio tra Fiorentina e Genoa, coi padroni di casa riusciti a tornare in partita grazie al gol siglato da Jonathan Ikone, sceso in campo dal 1′.

Nell’undici viola di partenza figurava anche il nome di Alfred Duncan, profilo particolarmente apprezzato dal tecnico della formazione toscana (che a sua volta viaggia sempre più spedito verso l’addio a fine stagione) ma pur sempre legato a questi colori da un accordo che scadrà nel prossimo giugno. Difficile dire, al momento, quale sarà il futuro del classe ’93. Certo è che a giocare un ruolo fondamentale nelle trattative sarà proprio il suo rappresentante, che potrebbe anche finire per provare a tendere più di una semplice visite di cortesia sia nella sede dell’Inter che in quella del Milan, dando così vita a una sorta di derby sul mercato, se vogliamo.

Duncan in scadenza con la Fiorentina: l’agente può provarci con Inter e Milan

Potrebbe essere quello di Alfred Duncan il nuovo nome che potrebbe finire per trovar posto sui tavoli di Inter e Milan.

Complice l’accordo che scadrà tra soli pochi mesi con la Fiorentina, il rappresentante del centrocampista ghanese (ex Inter tra l’altro) potrebbe finire per proporre il proprio assistito a diversi club militanti quest’oggi nel campionato di Serie A, Inter e Milan incluse, con la differenza che i nerazzurri – ora ben coperti in mediana (a maggior ragione con l’affare Zielinski già prenotato in vista della prossima stagione – finirebbero per rispondere con un no secco a questa eventuale proposta di mercato. Diverso, invece, nel caso dei rossoneri, che potrebbero anche finire per prendere in considerazione l’ipotetica candidatura del classe ’93, con all’attivo 2 gol e 5 assist in quest’annata.