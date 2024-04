Un pacco gigantesco: 176 giorni e 34 partite out

Nuovo problema per Simone Inzaghi, tecnico costretto a rinunciare a una sua importate pedina in vista del derby di lunedì

Si avvicina sempre più il giorno di Milan-Inter, attesissima sfida in programma lunedì sera alle ore 20:45 al ‘Meazza’. A sfidarsi saranno, per l’appunto, la seconda e la prima della classe, coi rossoneri in questo momento distanti di 14 punti da Lautaro e compagni.

La formazione attualmente guidata da Simone Inzaghi ha perciò la possibilità di proclamarsi Campione d’Italia per la 20esima volta nella sua storia proprio dinanzi ai loro cugini rivali. Un match, questo, in cui il tecnico piacentino sarà costretto a dover fare a meno, come già accaduto in questi ultimi mesi del resto, di Juan Cuadrado, calciatore che ha rimediato un nuovo problema fisico.

Il laterale colombiano ha infatti accusato un affaticamento muscolare durante la seduta d’allenamento svolta nel pomeriggio di ieri dai nerazzurri, con l’ex Juve che così facendo resterà ai box per un altro po’ di tempo. Appena 9 i gettoni raccolti in stagione dal classe ’88, sette di questi in campionato, complice naturalmente l’infiammazione al tendine d’Achille che ha tenuto fermo l’attuale numero 7 dell’Inter in tre-quattro periodi distinti, col diretto interessato che ha poi optato per l’idea di sottoporsi a intervento chirurgico nel dicembre scorso.

Cuadrado è infatti tornato a disposizione del tecnico emiliano soltanto la scorsa settimana. La sensazione era quella che il laterale 35enne potesse tornare a figurare nell’elenco dei convocati dell’Inter già in occasione della serata di lunedì, cosa che invece non sarà possibile. Un episodio, questo, che mette ancor più in risalto la pessima decisione presa da Marotta e Ausilio nella passata estate, duo che ha optato per l’idea di puntare sull’ex Juve, seppur a parametro zero.

Cuadrado out anche nel derby: affaticamento muscolare per il colombiano

Non c’è pace per Juan Cuadrado. Il laterale sudamericano ha infatti rimediato l’ennesimo problema fisico in stagione e così facendo non potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi neppure in occasione del derby ‘della Madonnina’.

Già 177 i giorni trascorsi in infermeria dal classe ’88 (e chissà quanti altri ne mancano ancora), per un totale di 34 gare saltate (inclusa l’attesissima sfida di lunedì sera). Resta ancora da decifrare il futuro dell’ex Juve. Quel che appare ormai scontato, però, è un suo addio dall’Inter a fine stagione. E non potrebbe essere altrimenti. A farsi avanti per il laterale 35enne potrebbe essere, invece, qualche club militante quest’oggi nel campionato di Saudi Pro League, in verità come già accaduto nella passata estate, con Cuadrado che ha poi optato per ‘idea di sposare il progetto tecnico dei nerazzurri.