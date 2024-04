Allarme rossonero e affare a rischio: “Passi concreti del Milan”

Anche l’altro club meneghino si è inserito nella corsa per l’osservato speciale dell’Inter per la difesa. L’intenzione dei nerazzurri è quella di trovare una valida alternativa a Bastoni

Anche in quest’altra stagione, Alessandro Bastoni si sta confermando uno dei veri e propri punti di forza dell’undici iniziale di Simone Inzaghi. Già 33 i gettoni collezionati in quest’annata dal classe ’99, in grado di mettere a registro anche 1 gol e 3 assist, consecutivamente peraltro. Due, per il resto, i guai fisici rimediati in stagione dall’ex Atalanta, col tecnico piacentino a quel punto costretto ad adattare uno tra Carlos Augusto e Acerbi lì sull’out arretrato di sinistra (posizione solitamente impiegata dall’attuale numero 95 nerazzurro), inserendo di conseguenza Stefan de Vrij al centro della difesa.

Questa la motivazione principale per cui la formazione vicecampione d’Europa in carica è a caccia di una valida alternativa al centrale natio di Casalmaggiore. Quello di Mario Hermoso, in tal senso, il profilo accostato in questi ultimi mesi all’Inter, nome per cui in realtà sono già arrivate secche smentite. Non solo, l’altra candidatura finita sul taccuino di Marotta, Ausilio e della restante parte della dirigenza interista ci porta a far riferimento a Nicolas Valentini, difensore centrale di attuale proprietà del Boca Juniors che tanto piace al club meneghino – proprio come anticipato da Interlive.it in data 25 marzo – e che avrebbe attirato anche le più vive attenzioni di Milan e Lazio.

Inter e non solo, anche Milan e Lazio piombano su Valentini: servono 11 milioni

Nicolas Valentini, difensore centrale di piede mancino legato al Boca Juniors da un accordo che scadrà in data 31 dicembre 2024, è sempre più vicino dal dare il proprio addio alla formazione argentina.

Le due parti sono ormai giunte allo scontro totale, complice naturalmente la presa di posizione del calciatore, che ha prontamente rifiutato il rinnovo di contratto. L’Inter, a quel punto, la società che si è inserita per prima nella corsa per il calciatore. Non solo. Facendo riferimento alla notizia riportata da ‘Tuttomercatoweb’, anche Milan e Lazio si sono mostrate particolarmente interessate alla situazione del classe ’01, coi rossoneri che in realtà avrebbero già mosso passi concreti nelle ultime settimane per l’ex Aldosivi. Biancocelesti che invece restano anche loro lì sullo sfondo, dopo aver compiuto un tentativo per Valentini già durante la passata estate. Di 11 milioni di euro la valutazione del centrale 23enne, in scadenza tra soli pochi mesi.