Darmian avanti su Dumfries, Giroud a rischio: le probabili formazioni del derby

Le scelte di Inzaghi e Pioli per la stracittadina Milan-Inter di stasera. Con una vittoria, Lautaro e compagni conquisterebbero lo Scudetto

Mancano ormai pochissime ore all’attesissimo derby. Il Milan è a pezzi, ma proverà ad evitare la sesta sconfitta consecutiva in una stracittadina, dall’altra parte l’Inter avrà la possibilità – con una vittoria – di festeggiare lo Scudetto in faccia ai cugini rossoneri.

Inzaghi manderà in campo tutti i big. L’unico dubbio è a destra, tra Darmian e Dumfries con le quotazioni dell’italiano in netto rialzo nelle ultime ore. Rientreranno dopo la squalifica sia Pavard che Lautaro, al quale sarà affiancato Marcus Thuram. Dall’altra parte Pioli, virtualmente è già esonerato, starebbe valutando una mossa clamorosa: ovvero l’esclusione di Olivier Giroud, con Leao falso nueve. Il piano più plausibile prevede però la presenza del francese al centro dell’attacco, con Pulisic, Loftus-Cheek e lo stesso Leao a supporto. Doveri dirigerà il match.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

Da Calhanoglu, il grande ex della serata, a Bennacer passando per Dimarco e Calabria. Ecco le probabili formazioni della sfida tra Milan e Inter in programma questa sera alle 20.45:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1