La prima volta per Dimarco: sarà un derby speciale

Manca sempre meno al derby della Madonnina, sfida il cui calcio d’inizio è fissato questa sera alle ore 20:45 al ‘Meazza’

Ci siamo, Milan e Inter sono pronte a dare spettacolo. Da un lato troviamo, per l’appunto, la formazione di Stefano Pioli, reduce dalla pesante eliminazione patita la scorsa settimana in Europa League per mano della Roma e intenzionata a raccogliere questa sera un risultato utile contro i nerazzurri, mentre dall’altra la compagine di Simone Inzaghi, in cerca di tre punti pesantissimi che consegnerebbe loro il titolo di Campione d’Italia in maniera aritmetica. Una soddisfazione, questa, che i rossoneri non vogliono di certo dare ai loro cugini rivali proprio dinanzi al pubblico milanista.

Nell’elenco dei protagonisti figura anche il nome di Federico Dimarco, milanese doc e interista dalla nascita. Il laterale ‘made in Italy’, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha fatto fronte negli scorsi anni a innumerevoli esperienze in prestito, alcune di queste trascorse al fianco di Parma e Verona, finendo poi per rientrare a Milano soltanto nella stagione 2021-22. A sorpresa, il classe ’97 è riuscito nell’annata successiva a impadronirsi di una maglia da titolare nell’undici iniziale di Inzaghi, tecnico che ha avuto ragione nel puntare sull’attuale numero 32 nerazzurro piuttosto che su Robin Gosens, passato dall’Inter all’Union Berlino soltanto nella scorsa estate.

134, in totale, i gettoni collezionati dall’esterno ventiseienne con questa maglia indosso, impreziositi da 14 gol e 23 assist. L’unica rete realizzata da Dimarco contro il Milan risale, però, a quello 0-3 fatto registrare dal club di Viale della Liberazione in data 18 gennaio 2023, giorno in cui è andata in scena la finale di Supercoppa Italiana vinta poi, per l’appunto, dalla formazione vicecampione d’Europa in carica. Ammontano ancora a zero, invece, gli acuti trovati da Dimarco in campionato contro il ‘Diavolo’, con l’esterno di attuale proprietà dell’Inter che questa sera potrebbe finire per raggiungere un’importante traguardo assieme alla propria squadra del cuore.

Il primo Scudetto di Dimarco può arrivare proprio contro il Milan

Il derby della Madonnina, di per sé, è una sfida sentitissima per chiunque, figuriamoci per Federico Dimarco, nato e cresciuto in quel di Milano coi colori nerazzurri. A differenza di quanto accaduto in passato, però, questa sfida può significare davvero tanto per il classe ’97.

In caso di vittoria contro i rossoneri, l’attuale numero 32 dell’Inter finirebbe infatti per vincere il suo primo Scudetto, tra l’altro con la squadra del proprio cuore, senza dimenticare il fatto che può essere la prima volta in cui il club di Viale della Liberazione potrebbe finire per conquistare il Tricolore proprio dinanzi ai loro cugini rivali. Un traguardo, questo, che resterebbe nella storia. Lo sa bene anche Dimarco, che proverà questa sera a portare a termine questo importante obiettivo.