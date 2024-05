“Marotta presidente”: Bergomi allo scoperto, che risposta agli attacchi

L’attuale Amministratore Delegato dell’Inter, atterrato a Milano nel 2018, sta continuando a rendersi protagonista di ottime cose al fianco del club meneghino. La conferma arriva anche dall’ex Capitano

Ne è passato di tempo dal momento in cui Beppe Marotta, all’epoca dirigente della Juventus, si è trasferito all’Inter nel dicembre del 2018 assumendo da lì in poi l’incarico di Amministratore Delegato del club meneghino.

A dir poco straordinario il lavoro svolto in questi ultimi anni dall’esperto dirigente made in Italy con indosso questi colori. 2 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia, questi i titoli conquistati nelle ultime sei stagioni dal numero uno dell’area sportiva dell’Inter al fianco di Lautaro e compagni, contando naturalmente il Tricolore ottenuto ormai in maniera aritmetica dai nerazzurri in quest’annata. Per certi versi, in assenza di Steven Zhang (continuamente impegnato in altre faccende burocratiche direttamente dalla Cina), Marotta è risultato essere sostanzialmente il presidente di questa stessa società, facendo sempre e comunque il bene del club di Viale della Liberazione. È dello stesso avviso anche Beppe Bergomi, che si è così espresso sul conto dell’ex dirigente juventino.

Bergomi: “Marotta come un presidente per l’Inter, del resto ha una delega. Di lui ammiro la gentilezza”

Una volta intervenuto sul canale Youtube di Gianluca Rossi, l’ex Capitano e difensore nerazzurro Beppe Bergomi si è così espresso su Beppe Marotta. Queste, di fatto, le dichiarazioni rilasciate sul conto dell’attuale Amministratore Delegato dell’Inter:

“Marotta una sorta di presidente dell’Inter? Lo è, del resto ha una delega… E nell’era dei social, dove all’ordine del giorno c’è la cattiveria, ci tengo a sottolineare la gentilezza e l’eleganza mostrata da parte sua e dall’intera società. Non è stato facile, eppure l’Inter è riuscita a mantenere la calma nonostante sia stata attaccata in innumerevoli occasioni. Marotta ha detto che servirà un mercato creativo e il mio pensiero, quindi, è questo: nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta indecente per un qualsiasi giocatore devi essere bravo a sostituirlo, in fin dei conti non hai il vantaggio che aveva la Juventus all’epoca dei nove Scudetti. Sta all’Inter capire il mercato che vuole fare. I due colpi già prenotati dai nerazzurri? Sono interessanti”.

Sassuolo-Inter, arbitra Marchetti

Sarà Matteo Marchetti a dirigere Sassuolo-Inter, match valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A in programma sabato 4 maggio alle ore 20:45 al Mapei Stadium.

Bilancio positivo per la formazione attualmente guidata da Simone Inzaghi con Marchetti alla direzione del match, coi nerazzurri che vantano rispettivamente 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Nominati come assistenti Galetto e Fontemurato, mentre il quarto uomo sarà Perenzoni. Presente, invece, in sala VAR il duo Valeri-Serra.