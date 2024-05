“Una vergogna”: Cuadrado nel mirino, bordata in tv

Il grande ex si scaglia contro il laterale bianconero, accusato di aver mancato di rispetto nei confronti della Juve durante i festeggiamenti tenuti dall’Inter per il 20esimo Scudetto

Al termine di Inter-Torino, match disputatosi domenica scorsa al Meazza e conclusosi col risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa, ha preso il via la festa Scudetto del club meneghino, che ha finalmente portato a termine l’obiettivo della conquista della seconda stella.

In verità, i nerazzurri sono riusciti a proclamarsi Campioni d’Italia per la 20esima volta nella loro storia in maniera aritmetica già al termine del successo ottenuto nel giorno del derby della Madonnina, sfida andata in scena lo scorso lunedì 22 aprile e terminata per 1-2 in favore della formazione di Simone Inzaghi, ma è stato soltanto nella scorsa domenica che il club di Viale della Liberazione ha sfilato per le vie di Milano dal pomeriggio fino alla tarda sera.

Cori, striscioni, fumogeni e tanto altro ancora hanno accompagnato la festa Scudetto dell’Inter, con Lautaro e compagni che hanno poi fatto meta in piazza Duomo. Direttamente dalla terrazza numero 21, la squadra neo Campione d’Italia ha infatti svolto i consueti festeggiamenti dinanzi ai propri tifosi. Tra i principali protagonisti di giornata c’è anche Juan Cuadrado, col laterale colombiano immortalato nel mentre saltellava sulle note di ‘Chi non salta bianconero è…’. Un gesto, questo, che ha immediatamente mandato su tutte le furie i tifosi juventini, oltre a qualche altro ex calciatore bianconero.

Di Livio a Tv Play: “Il gesto di Cuadrado è stato molto scorretto, io non avrei mai fatto una cosa del genere”

Angelo Di Livio, ex calciatore rimasto a difesa dei colori della Juventus dal 1993 al 1999 (passato poi alla Fiorentina nella stagione successiva), una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha espresso il proprio giudizio riguardo l’episodio che ha visto come protagonista – in negativo naturalmente – Juan Cuadrado durante la scorsa domenica. Queste, di fatto, le dichiarazioni rilasciate sul conto del laterale colombiano:

“È una vergogna quello che ha fatto Cuadrado, mister bandierina. Lo dico pubblicamente, uno che sta per quasi dieci anni alla Juventus non può fare una cosa del genere. Io non l’avrei mai fatto, infatti non ho mai rinnegato la mia ex squadra anche nel momento in cui sono atterrato a Firenze. Dieci anni in un club sono tanti, secondo me è stato molto scorretto compiere un gesto simile”.