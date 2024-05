Tuttosport lancia un missile sull’Inter: “Mercato bloccato”

Strada in salita fronte finanziario ed operazioni di mercato per il club nerazzurro di Steven Zhang secondo il noto quotidiano sportivo, a rischio anche l’arrivo di Gudmundsson

Quelli di maggio e giugno sono mesi delicati per qualsiasi club che si rispetti, perché punti d’aggancio fra la stagione in chiusura e quella che verrà. In questa frazione temporale più o meno ampia anche la dirigenza nerazzurra dell’Inter cercherà di fare del proprio meglio per chiudere ogni pendenza fronte mercato, quantomeno in relazione alle due operazioni in entrata a costo zero su cui si è detto moltissimo nel corso dell’ultima metà della stagione.

A Medhi Taremi e Piotr Zielinski, elementi selezionati da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio su richiesta di Simone Inzaghi, potrebbero aggiungersi un altro paio di profili su cui l’Inter è ancora costantemente indaffarata per portare a casa quante più informazioni possibile sulle rispettive chance di cessione. E se per sentito dire, come confermato anche dallo stesso direttore sportivo nel corso dell’ultimo intervento mediatico ufficiale in occasione dei festeggiamenti nerazzurri in Piazza Duomo, non dovrebbero essere in programma colpi di caratura dispendiosi, è pur vero che difficilmente ci si lascerà scappar via occasioni ghiotte.

Niente colpi di spessore e mercato complicato, l’Inter non offre garanzie

Al momento l’idea di annettere al progetto tecnico il portiere Bento, figlio dell’Athletico Paranaense, resta valida ma di difficile applicazione per via dei risvolti economici che una simile operazione potrebbe portare in casa Inter. Sulla stessa scia ma con qualche complicazione normativa in più segue anche la pista Albert Gudmundsson, protagonista assoluto con la maglia del Genoa in Serie A.

I due piacciono non poco ma la situazione brulla e delicata in quel di Viale della Liberazione, con un notevole peso debitorio sul groppone del presidente Steven Zhang, potrebbe rendere tutti gli interessi vani almeno per la prossima sessione estiva di mercato.

Lo ha raccontato di recente anche ‘Tuttosport’. Il noto quotidiano d’informazione sportiva ha infatti discusso sul “blocco di mercato” per l’Inter soprattutto nella gestione di affari in Italia, vista la normativa vigente che racchiude in sé l’attuale impossibilità da parte del club nerazzurro di offrire delle garanzie economiche solide (a mezzo di denaro cash o fideiussioni) per tamponare il rosso in bilancio. Non si esclude tuttavia la possibilità di percorrere vie alternative in seguito a cessioni di un certo valore specifico.