Clamoroso dalla Spagna: Simeone-Inter con l’erede di Marotta

Ci risiamo: dalla Spagna tornano a ipotizzare un accordo fra l’Inter e il Cholo Simeone (con annesso addio di Marotta)

Stando a quanto riporta il sito spagnolo todofichajes.com, Diego Simeone starebbe valutando la possibilità di lasciare l’Atletico Madrid. Ogni anno la stessa storia, insomma… Ovviamente, dopo una stagione così deludente per i Colchoneros, dolorosi pensieri di separazione potrebbero davvero star ronzando nella testa dell’argentino. A quel punto, però, Simeone dovrebbe anche decidere cosa fare.

Di allenare un altro club in Spagna, non se ne parla. L’argentino, pur volendo cambiare aria già da quest’estate, dovrebbe innanzitutto fare i conti con la propria società, che non vuole lasciarlo andare, e poi con il fatto che la sua destinazione preferita, e cioè l’Inter, è al momento occupata da un allenatore intoccabile.

Verosimilmente, quindi, secondo todofichajes, il Cholo potrebbe accettare di passare un’altra stagione a Madrid. Si tratterebbe cioè di fare il suo ultimo anno al Wanda Metropolitano per poi scegliere con più calma la sua nuova squadra. Anche il portale spagnolo conferma che il suo grande desiderio sarebbe quello di allenare l’Inter. La squadra a cui più volte si è promesso.

Sempre secondo la stampa spagnola, a Milano potrebbe sbarcare anche Andrea Berta, direttore sportivo dei Colchoneros. In pratica, Simeone arriverebbe all’Inter insieme all’erede di Beppe Marotta.

Simeone fra un anno all’Inter, con un sostituto di Marotta

Pochi giorni fa, la sera della vittoria del derby e dello Scudetto, Marotta ha ripetuto di avere un contratto con l’Inter fino al 2027, dopodiché ha anche lasciato intendere di essere a disposizione del club, nel caso in cui ci fosse l’intenzione di prolungare l’accordo. In questo senso lo scenario prospettato dagli spagnoli appare un po’ inverosimile.

Simeone è un nome caso al mondo nerazzurro ma non convince pienamente l’ambiente per il suo stile di gioco e, soprattutto, spaventa la società per le sue altissime pretese economiche. Difficilmente, dunque, quest’ipotesi potrebbe concretizzarsi, anche perché all’Inter nessuno sembra pronto a parlare degli addii di Inzaghi e Marotta.

Uno scenario del genere implicherebbe una rivoluzione che avrebbe senso solo in caso di un cambio di proprietà e di progetto sportivo. Sì, qualora si stesse davvero pensando a una nuova era per i nerazzurri, Simeone potrebbe essere un nome suggestivo. Ma quale pazzo considererebbe ora come ora un allontanamento di un allenatore come Inzaghi e di un ad vincente come Marotta?

Cholo nerazzurro fra un anno?

Ecco cosa si legge sul portale spagnolo: “Secondo le ultime informazioni che abbiamo ricevuto, il Cholo starebbe valutando di affrontare nuove sfide lontano dal Metropolitano…”

Anche il sito iberico riconosce che sia impossibile vederlo lasciare l’Atletico a giugno, ciononostante si parla di un lavoro oscuro per gettare le basi di quello che sarà il suo prossimo progetto tecnico, insieme ad Andrea Berta.

Tutte queste ipotesi, comunque, sono riferibili a un futuro ancora lontano. E quando si parla di eventi tanto remoti, è inutile anche pensarci. Ora a Milano ci si concentra su alto. L’Inter sta vivendo il momento della festa: i nerazzurri vogliono godersi ancora a lungo la conquista della seconda stella.

Una rivoluzione non sarebbe auspicabile. Non dopo un campionato stradominato. Quanto a Simeone, va ricordato che all’Atletico prende 24 milioni a stagione: è l’allenatore più pagato al mondo. E ha da poco rinnovato. Già in passato, troppe volte, ha dato segni di inquietudine e ha mostrato la volontà di lasciare. Poi però è rimasto.

Perché quella tra l’Atletico e il Cholo è una storia particolare. Bella, intricata e appassionata. C’è troppo amore per pensare a cuor leggere a un divorzio.