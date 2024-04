I nerazzurri sono suoi grandi estimatori, ma allo stato attuale il club rossonero è in pole. Almeno in Italia. Ecco tutti i dettagli

Charles De Ketelaere ha riscattato alla grande (11 gol e 8 assist) la stagione a dir poco infelice al Milan. La prima e anche l’ultima, considerato che l’Atalanta ha tutta l’intenzione di esercitare l’opzione d’acquisto fissata a 22 milioni di euro. Le manovre sono già in corso, con tanto di annuncio dell’Ad Percassi prima del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

I soldi derivanti dalla cessione a titolo definitivo del fantasista belga, 25 milioni in tutto considerati i tre versati per il prestito, consentiranno ai rossoneri di ampliare il tesoretto utile nei piani per mettere a segno un grande colpo in attacco. Il prescelto di Ibrahimovic e degli altri dirigenti, in pieno scontro per il nome del successore di Pioli, sarebbe Joshua Zirkzee. L’olandese piace molto pure all’Inter, che secondo le ultime indiscrezioni valuta l’assalto con la vendita dei suoi giovani pezzi pregiati (da Valentin Carboni a Stankovic passando per Fabbian), ma il club di Red Bird (o ancora di Elliott?) viene dato in pole rispetto anche alla Juventus.

Il Bologna vuole circa 60 milioni per il cartellino dell’ex Bayern, una cifra che non sembra spaventare più di tanto il Milan. Oltre all’incasso di De Ketelaere, i rossoneri potrebbero infatti utilizzare Saelemaekers per avvicinarsi ulteriormente alle richieste della società di Saputo. Il belga si è rilanciato proprio al Bologna, il quale vanta un diritto di acquisto a 10 milioni di euro. Furlani e soci potrebbero provare a inserirlo nell’operazione, abbassando così di molto la parte cash.

Zirkzee, Sartori ‘guarda’ alla Premier

Il Ds del Bologna, va detto, non è molto incline a operazioni con dentro delle contropartite tecniche. Tra l’altro per Zirkzee si stanno muovendo con decisioni almeno un paio di squadre inglesi, vedi l’Arsenal e l’Aston Villa.

Entrambe potrebbero garantire proprio quei 60 milioni a cui ambisce il dirigente rossoblù, venti in più del prezzo della ricompra in favore del Bayern. Ma ad oggi i bavaresi non appaiono propensi a sfruttarla, né l’attaccante è allettato all’idea di tornare in Baviera. Autore di 12 reti e 7 assist, Zirkzee vuole chiarezza sulla sua prossima destinazione entro l’inizio dell’estate.