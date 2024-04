Un cinese nella rosa di Inzaghi: l’annuncio del presidente

Un’Inter sempre più cinese, con Zhang confermato presidente e presto un suo connazionale in rosa: chi potrebbe arrivare

Per Steven Zhang l’Inter è tutto: il giovane erede dell’impero Suning sta lottando con grande entusiasmo per poter continuare a portare trofei a Milano. Nessuno può lamentarsi di ciò che ha fatto: la sua gestione, finora, si è dimostrata vincente, malgrado tutte le critiche e i dubbi che da sempre accompagnano la presidenza del trentaduenne.

Negli ultimi giorni, Zhang è tornato a farsi sentire anche tramite i social network per celebrare la seconda stella, confortare i tifosi a proposito della stabilità societaria del club e parlare del futuro dell’Inter. E fra i vari argomenti è spuntata fuori anche una particolare suggestione.

A quando un giocatore cinese con la maglia dell’Inter? Zhang ha affrontato la questione con l’opinionista cinese Liu Teng su TikTok. Insomma, pare che ci sia la possibilità di vedere prima o poi un giocatore cinese all’Inter. Non subito ma in futuro.

Un calciatore cinese all’Inter: la risposta del presidente Zhang

“In questi otto anni ho pensato a questo aspetto“, ha spiegato Zhang, “ma ho voluto ragionare soprattutto sulla formazione dei calciatori. Al momento non ci sono giocatori adatti. Poi se ne spuntassero, uno spero di portarlo in Italia. Del resto, la società si chiama Internazionale: già quando venneFr fondata aveva giocatori di diverse nazionalità“.

Quindi, secondo Zhang, fra i giocatori cinesi nessuno al momento appare adatto a vestire la maglia nerazzurra. Ma qualche obiettivo potrebbe prima o poi spuntare. Fino all’estate del 2021 il gruppo Suning ha investito molto nel calcio in Cina: il Jiangsu, squadra leader del campionato, era un club in cui Zhang Jindong aveva messo parecchi soldi, comprando giocatori stranieri e tante giovani promesse del calcio nazionale.

Anche se il football cinese non ha raggiunto i traguardi sperati dopo gli enormi investimenti fatti fra i dieci e i cinque anni fa dal Governo e dagli imprenditori locali, lo sport è ancora un settore fondamentale a livello culturale ed economico per il Paese.

Giovani che potrebbero interessare

Specie nelle giovanili, ci sono vari profili interessanti, che l’Inter potrebbe star tenendo d’occhio. Per esempio, il giovane laterale destro Yue Zhu, di proprietà dello Shanghai Shenhua. Un giocatore abbastanza tecnico e veloce, anche se tatticamente e fisicamente poco adatto al calcio europeo.

Sempre nello Shenhua gioca un altro giocatore da tenere d’occhio. Uno che con i piedi appare a un livello superiore rispetto al resto della rosa. Si tratta di Wai-Tsun Dai, trequartista classe 1999, già membro della squadra olimpica cinese. Come profilo interessante per l’attacco, in Cina gioca anche il ventiduenne Qianglong Tao, tesserato dal WH Three Towns. Dong Xuesheng è un difensore centrale che gioca per il Guangzhou Evergrande. Ha ventuno anni e ha già dimostrato di avere talento e maturità.

Il problema principale è lo status da extracomunitari. L’Inter non può permettersi di occupare uno slot per un giocatore non pronto a giocare a certi livelli. In questo senso è più probabile un investimento per un minorenne, da associare alle giovanili. Fra i giocatori più grandi, compresi quelli più rinomati e già inseriti nel giro della Nazionale maggiore, c’è davvero poco da prendere. Il livello è oggettivamente scadente.

Finora, le promesse cinesi che sono arrivate in Europa hanno sempre fallito. Così è stato per Zhang Xizhe: una star nel proprio Paese e una mezza delusione per il Wolfsburg. Stessa storia per Zhang Chengdong che ha avuto un’esperienza europea al Rayo Vallecano ed è dovuto tornare con la coda fra le gambe a pontificare nel calcio cinese.