Accordo raggiunto per il rinnovo di Barella

Il centrocampista sardo, protagonista di un’altra grande stagione, e l’Inter sono pronti a estendere la durata del proprio matrimonio

Nicolo Barella è riuscito a risultare anche in quest’annata uno dei veri e propri punti di forza dell’undici iniziale di Simone Inzaghi, tecnico che sinora ha accusato una sola ed unica sconfitta in campionato, quella rimediata il 27 settembre scorso al Meazza contro il Sassuolo.

Già 43, con quello di oggi quarantaquattro, i gettoni collezionati in stagione dal forte centrocampista sardo, con all’attivo 2 gol e 7 assist. Nove, invece, le reti realizzate dal classe ’97 nella regular season precedente. L’unica ‘pecca’ dell’ex Cagliari resta, dunque, quella di aver trovato con minor continuità la porta avversaria in quest’annata, che s’ha da considerarsi ugualmente positiva per l’attuale numero 23 nerazzurro. Ne è consapevole di questo anche la dirigenza meneghina, che non ha mai nutrito alcun tipo di dubbio nell’estendere la durata del contratto della forte mezz’ala sarda.

Le due parti hanno interfacciato innumerevoli colloqui durante gli ultimi mesi, proprio per provare a trovare un punto d’incontro. Ora, a distanza di un po’ di tempo, si può dire che Barella e l’Inter non siano mai stati così vicini al rinnovo. La sensazione è infatti quella che a breve venga riposto nero su bianco su questo nuovo accordo, a maggior ragione dopo che la formazione vicecampione d’Europa in carica ha finalmente raggiunto il suo principale obiettivo stagionale, quello della conquista dello Scudetto, diventato pura realtà nella serata di lunedì grazie al successo fatto registrare dai nerazzurri, abili nel mettere il Milan al tappeto per 1-2.

Barella-Inter, tutto fatto per il rinnovo: l’ex Cagliari percepirà 7 milioni l’anno fino al 2029

Giungono nuove conferme riguardo l’accordo trovato tra l’Inter e Nicolo Barella per il rinnovo di contratto del centrocampista sardo, con scadenza fissata quest’oggi a giugno 2026.

A rilanciare la notizia anche ‘La Gazzetta dello Sport’, fonte secondo cui le due parti avrebbero raggiunto un’intesa verbale già a ridosso di Atletico Madrid-Inter, sfida valevole per gli ottavi di ritorno di Champions League andata in scena al Civitas Metropolitano il 13 marzo scorso. La dirigenza meneghina ha quindi incontrato in quel contesto non soltanto l’entourage di Lautaro Martinez, il cui rinnovo coi nerazzurri è atteso a breve, ma anche gli agenti dell’ex Cagliari, che finirà per percepire 7 milioni di euro netti a stagione, accompagnati da bonus facilmente raggiungibili (legati a obiettivi personali e soprattutto collettivi) fino al 2029. Fumata bianca che arriverà perciò a ridosso della fine del campionato.