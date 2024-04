DIRETTA Serie A, Inter-Torino: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Torino di Juric nella 34esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita il Torino allo stadio Giuseppe Meazza nel lunch match domenicale valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno ancora poco da chiedere a questa stagione.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, privi dello squalificato Dumfries, sono reduci dalla vittoria nel derby in casa del Milan che ha sancito la matematica conquista dello scudetto numero 20, quello della seconda stella. In un clima di festa che culminerà con il passaggio del pullman scoperto per le vie della città tra la folla di tifosi, l’obiettivo è quello di centrare altri tre punti davanti al proprio pubblico. Dall’altro lato i granata di Ivan Juric, che a loro volta dovranno fare a meno di Linetty fermato dal giudice sportivo, vengono da due pareggi a reti inviolate contro la Juventus e contro il Frosinone e sognano il colpaccio in casa dei nuovi campioni d’Italia. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il punteggio di 3-0 grazie alle reti messe a segno da Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.