Stagione da incorniciare, ma può essere l’unica: 70 milioni per Thuram

Doveva essere la terza punta, con Lautaro e Lukaku davanti, ma Thuram si è preso l’Inter rendendosi protagonista di una grande stagione

Con 12 goal e 11 assist in Serie A (e cinque gare ancora da giocare), Marcus Thuram ha dimostrato già al primo anno con la maglia dell’Inter di essere un fattore. Di certo può essere visto come il miglior acquisto del calciomercato di questa stagione di tutta la Serie A. Zero. Questo si è speso in euro per il suo cartellino. Sì, ci sono le commissioni. Ma alla fine l’investimento si è ripagato con i risultati.

Inoltre, dopo una stagione del genere, il valore di Thuram si è avvicinato tantissimo alla sua clausola di rescissione che è di 95 milioni di euro. Un’annata da incorniciare per il francese, decisivo dall’inizio alla fine. Il fatto che abbia segnato in entrambi i derby rende ancora più manifesta la sua forza. E rende più soddisfacente poterselo godere, dato che Thuram stava finendo proprio al Milan.

La sua carriera da attaccante centrale è appena iniziata. Fino a due anni fa, il figlio d’arte non aveva mai giocato come punta. Ora, però, è impossibile ignorare le grandi doti che ha saputo in mostra in nerazzurro. Ecco perché, molto probabilmente, quest’estate qualcuno si farà avanti per chiedere informazioni sul suo costo.

La stagione incredibile di Thuram: come Ronaldo e Lukaku

Marcus Thuram è andato in doppia cifra con la maglia nerazzurra al primo anno, come finora, all’Inter, avevano fatto solo Djorkaeff, Ronaldo il Fenomeno, Eto’o e Lukaku. Dopo uno stop dovuto a un infortunio e a un periodo di evidente stanchezza, il francese è tornato a segnare contro il Cagliari e poi ha punito di nuovo il Milan, nella partita più importante.

Non male per un parametro zero. Ora i tifosi nerazzurri sperano solo che non debba esserci un’altra cessione importante (Ausilio ha lasciato intendere che non dovrebbero esserci grosse rivoluzioni; Marotta, al contrario, non ha negato la possibilità di operazioni di player-trading).

Sarà dunque Thuram a essere ceduto per finanziare il prossimo mercato? Sul francese ci potrebbero essere varie squadre di Premier e il PSG. E 70 milioni di euro potrebbero ingolosire l’Inter. 70 di pura plusvalenza.

Cassione a oggi improbabile

A oggi non sembra che l’Inter abbia voglia di sperimentare un’altra rivoluzione in attacco. Ciò significa che non dovrebbe sfruttare Thuram come ha fatto con Onana per poter registrare una mega plusvalenza.

Per fortuna il club non ha bisogno di incassare: può farcela senza. La plusvalenza non è in questo senso uno scopo irrinunciabile né troppo plausibile. Ciò non toglie che di fronte a un’offerta molto alta, proprio in considerazione di averlo pagato zero, la dirigenza potrebbe farci almeno un pensierino.

Molto dipenderebbe anche da Thuram stesso. Qualora il francese chiedesse la cessione, l’Inter non lo tratterrebbe. Sì, l’Inter vorrebbe portare a termine almeno tre acquisti dopo Taremi e Zielinski. Ma tali possibili colpi non sono considerati più importanti della conservazione dell’undici titolare, quello che ha portato allo Scudetto.

Buongiorno e Gudmusson, entrambi accostati all’Inter, costano caro. E vendendo Thuram a 70 milioni si spenderebbe tutto quanto solo per accontentare Torino e Genoa. Conviene davvero? E chi dice che l’Inter voglia rinunciare a un asset così importante?

L’ex Borussia M’gladbach può ancora crescere. E l’anno prossimo potrebbe fare ancora meglio, con il supporto di un terzo attaccante più continuo e affidabile di Arnautovic e di Sanchez… La verità, alla fine, è che una cessione potrebbe solo dipendere dalle offerte che potrebbero o no arrivare.

Ora Thuram deve solo pensare a migliorare il suo record di goal. L’anno scorso, in Germania, ne ha fatti 13. Ora ne deve fare 14!