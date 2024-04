Marotta parla chiaro: la firma con l’Inter è imminente

Le parole dell’amministratore delegato nerazzurro a SportMediaset durante i festeggiamenti Scudetto, dalla voglia di ripetersi il prossimo anno alle chance di rinnovo del contratto di Inzaghi con l’Inter

Le ventiquattro ore della domenica appena passate sono state davvero ricche e vissute con intensità per i calciatori dell’Inter e il resto dello staff dirigenziale nerazzurro, tutti in festa assieme ai tifosi per le vie della città di Milano nel previsto tour sul bus scoperto.

Dalla partita giocata contro il Torino ai primi passi mossi al di fuori delle mura di San Siro, per poi giungere in serata a Piazza Duomo ove un mare indistinguibile di maglie nerazzurre ha sommerso ogni angolo mattonato del luogo simbolo della città. Il gruppo ha osservato dall’alto e fatto festa a suon di musica, cercando di coinvolgere con discreto successo anche i piani alti societari.

Fra questi non si è tirato indietro neppure l’amministratore delegato Giuseppe Marotta il quale dalla sua posizione in terrazza con alle spalle il Duomo ha risposto alle domande giunte da parte dell’inviato di SportMediaset per fare un resoconto di quanto vissuto.

Marotta certo sul rinnovo di Inzaghi: “Vogliamo consolidare il modello”

“Ci sono già tanti obiettivi per la prossima stagione e ho in testa il numero 21, come quello del prossimo Scudetto dell’Inter. Vivremo anche il Mondiale per Club ma il campionato resta la priorità, visto quant’è difficile vincere in Italia”, ha raccontato il dirigente con un sorriso perenne sul volto e la solita grande disponibilità.

Potrebbero esserci diverse valutazioni da fare anche fronte mercato, grazie al supporto di Ausilio e Baccin cui Marotta ha voluto fare un plauso speciale per le tante opportunità proposte in passato. “La nostra politica è chiara, puntiamo alla sostenibilità e affronteremo tutto con coraggio. Anche qualora significasse dover permettere a calciatori importanti di scegliere altre destinazioni. Ognuno di loro è stato ben amalgamato da Inzaghi in stagione”, ha aggiunto l’amministratore delegato.

A queste parole non poteva mancare anche un chiaro riferimento alla situazione contrattuale del tecnico piacentino: “Riteniamo che ci sarà possibilità di allungarlo, il suo ciclo è ancora nella sua pienezza. È cresciuto e ha dimostrato di essere vincente. Ora vogliamo consolidare questo modello”, ha puntualizzato. Il rinnovo appare dunque imminente e la firma potrebbe giungere molto presto sulla base di condizioni contrattuali vantaggiose. Si parla di un incremento notevole verso i 7 milioni di euro stagionali comprensivi di bonus da corrispondere fino al termine dell’annata sportiva del 2029.