Attacco pesantissimo all’Inter: “Tecnicamente fallita”

Tutto in diretta a Tv Play: “L’Inter ha potuto campare in questi anni grazie alle normative sul Covid”

“Ora l’Inter sta recuperando, dal punto di vista del contenimento delle perdite, grazie ad una dirigenza di altissima qualità, ma continua a perdere e bruciare cassa”. Così a Tv Play l’avvocato La Scala, noto tifoso del Milan nonché azionista dello stesso club rossonero.

Nella diretta twitch di Tv Play, La Scala è andato all’attacco della società di Zhang: “Come tante altre squadre, dal punto di vista degli indici di solvibilità, l’Inter è tecnicamente fallita. Ha potuto campare in questi anni grazie alle normative sul Covid che hanno consentito di non coprire le perdite e di gestire la finanza, con riguardo il pagamento delle remunerazioni dei calciatori”.

“Adesso ha la proprietà che si trova di fronte alla necessità di rimborsare i bond – ha aggiunto in conclusione l’avvocato La Scala – In primis quelli stipulati a monte, in capo alla catena di controllo, che sono tassi per i quali il rifinanziamento costa circa il 15% in più all’anno su 400 milioni”.

Inter, Pimco rifinanzia Zhang

L’Inter dovrebbe rimanere nelle mani di Steven Zhang. Le ultime indiscrezioni provenienti dal mondo finanziario parlano di accordo vicino con il fondo Pimco, un accordo da 400 milioni di euro e di durata triennale.

Con il prestito di Pimco, il presidente nerazzurro liquiderebbe Oaktree che il 20 maggio, quindi fra soli diciotto giorni, dovrà ricevere in una sola rata la restituzione dei 275 milioni con cui, nel 2021, finanziò lo stesso numero uno del club di viale della Liberazione. La cifra, con gli interessi, è nel frattempo lievitata a circa 375 milioni. Nelle ultime ore si è ipotizzato anche un nuovo finanziamento dallo stesso Oaktree, di durata però annuale. In sostanza un prestito ‘ponte’ in ottica cessione dell’Inter.