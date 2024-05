Accordo per liberarsi a giugno: dall’Inter alla Juve, Giuntoli ne approfitta

Trenta milioni di euro lordi più il costo del cartellino. Le ultime di calciomercato dall’Inter alla Juventus

Sia Inter che Juve sono intenzionate a rinforzare anche l’attacco nel prossimo calciomercato estivo. Zirkzee e Gudmundsson sono i nomi che piacciono a entrambe, anche se per ragioni economiche difficili da raggiungere. Specie l’olandese, valutato dal Bologna sui 60 milioni di euro. Ma non scherza nemmeno il Genoa, poco propenso a un’operazione con contropartite. I liguri puntano ad incassare 35/40 milioni di euro dalla vendita dell’islandese, per questo strizzano l’occhio alla Premier League. In particolare al Tottenham, al quale hanno già ceduto Dragusin.

Nerazzurri e bianconeri corrono così il ‘rischio’ di dover virare su qualche occasione che proporrà il mercato. In tal senso attenzione al nome di Alvaro Morata, che Simone Inzaghi avrebbe voluto con sé la scorsa estate. Marotta e Ausilio incontrarono pure l’intermediario, trovando un principio di accordo, ma l’operazione non decollò perché l’Atletico Madrid non accettò di abbassare il prezzo del cartellino: circa 20 milioni di euro, in sostanza la cifra della clausola risolutiva. Troppi per un 31enne, che poi però ha disputato una stagione importante con 20 gol messi a segno.

Morata è in scadenza a giugno 2026, anche se alcune indiscrezioni sostengono che abbia rinnovato fino al 2027, ma per ‘La Gazzetta dello Sport’ tra lui e i ‘Colchoneros’ ci sarebbe un accordo sulla parola che consentirebbe allo stesso classe ’92 di ‘liberarsi’ a giugno (non gratis) in caso di proposta a lui gradita.

Ad oggi non ci sono tracce di un ritorno di fiamma nerazzurro, mentre lo stesso quotidiano milanese parla di interesse da parte della Juventus, considerati gli ostacoli economici per Zirkzee, e di un Morata molto allettato dall’idea di un secondo ritorno in bianconero.

💬#Bastoni a Sky Sport: “Se me la sento di dire ‘io all’Inter potrei restarci tutta la carriera’? Io personalmente me lo sento, specialmente dopo quello che è stata la festa e la manifestazione d’affetto da parte di tutti” pic.twitter.com/LpyKQxQyhT — Interlive (@interliveit) May 1, 2024

Morata-Inter non si può fare

Morata potrebbe essere riproposto all’Inter, in virtù del fatto che l’Inter avrà bisogno di rinforzare il reparto con un’altra punta. Nei piani del club di Zhang, però, c’è l’innesto di un profilo più giovane e con un ingaggio decisamente più basso del madrileno.

Morata guadagna infatti più di 5 milioni netti a stagione, senza decreto crescita vuol dire quasi 10 milioni di euro lordi. Ai nerazzurri, ma probabilmente pure alla Juve, chiederebbe almeno un contratto triennale. In totale 30 milioni lordi per un ultratrentenne…