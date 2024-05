Inter, affare a sorpresa: il 50% lo incassa il Milan

Nuovo osservato speciale per la mediana in casa nerazzurra. Anche Juventus, Napoli e Atalanta osservano il giovane centrocampista made in Italy

Le strade di Piotr Zielinski e quella dell’Inter si incroceranno ufficialmente nel corso della prossima estate, periodo in cui il centrocampista ora in forza al Napoli dirà addio a titolo gratuito ai partenopei proprio per poter accasarsi alla formazione di Simone Inzaghi.

Il centrocampista polacco si legherà infatti ai nerazzurri grazie a un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro netti a stagione, diventando così uno dei più pagati in rosa. Questo il colpo prenotato da Marotta e Ausilio per la propria linea mediana in vista della prossima stagione. Ciò nonostante, complici gli scontati addii di Stefano Sensi e Davy Klaassen a parametro zero, l’intera dirigenza interista starebbe pensando di accogliere alla propria corte qualche altro profilo. Quello di Marco Brescianini, in tal senso, uno dei nomi spuntati a sorpresa in queste ultime ore sul taccuino del club di Viale della Liberazione, pedina che è finita per attirare l’interesse di altre big italiane a suon di ottime prestazioni.

Anche l’Inter osserva Brescianini: l’ex Milan piace a Juventus, Napoli e Atalanta

Facendo riferimento alla notizia lanciata da ‘Tuttosport’, anche l’Inter è uno di quei club che si è inserito nella corsa per Marco Brescianini, giovane centrocampista made in Italy classe ’00 accasatosi nella passata estate a titolo definitivo al Frosinone a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2027.

A sorpresa, la mezz’ala 24enne – autore di 1 gol e 1 assist nello scorso turno di campionato contro la Salernitana – è diventata sin da subito una delle migliori armi a disposizione di Eusebio Di Francesco, tecnico che ha lanciato in campo il proprio numero 4 con una continuità invidiabile nel corso di questa stagione. Già 36, non per nulla, i gettoni racimolati in quest’annata dall’ex Milan, con all’attivo 4 gol e 2 assist. Numeri, questi, che hanno attirato l’attenzione non soltanto dei nerazzurri, ma anche di Juventus, Napoli e Atalanta. Quale futuro attende, a questo punto, Brescianini? Difficile dirlo al momento, certo è però che nel frattempo il nome dell’ex Monza e Cosenza è già finito sul taccuino di diverse big di A, tutto questo al suo primo trascorso nel massimo campionato italiano. Il Milan, intanto, la società che vanta il 50% su una futura rivendita del proprio ex tesserato, tra i migliori giovani emergenti da segnalare in terra nostrana.